ابتكار جديد قد يقلب الموازين... الكشف عن جهاز ثوري يساعد في علاج مشاكل النوم!

ويتصل هذا الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي، مما يتيح لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية الوصول إلى بيانات النوم.وصرّح كيتان ميهتا، رئيس قسم المنتجات والهندسة للأجهزة القابلة للارتداء المتصلة في Apnimed، في بيان صحفي: "يُتيح هذا الجهاز فرصة اتخاذ قرارات مشتركة بين المريض ومقدم الرعاية باستخدام الطب الرقمي".