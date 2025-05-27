"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"

تعتزم شركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك إجراء رحلة تجريبية جديدة اليوم الثلاثاء لصاروخها العملاق "ستارشيب" الذي ترغب في إطلاقه باتجاه المريخ بعد انفجارين مذهلين حدثا خلال رحلتيه التجريبيّتين الأخيرتين.

ومن المقرر أن يُطلَق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 123 مترا في سماء تكساس عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة فرانس برس.

وستعيد "سبايس إكس" في المهمة الجديدة استخدام الطبقة الأولى من الصاروخ التي سبق أن أطلقتها واستعادتها، مما يمثل خطوة جديدة نحو هدفها المتمثل في إعادة استخدام الصواريخ بشكل كامل.

وحذرت "سبايس إكس" من أن الطبقة الأولى للصاروخ لن تعود إلى منصة الإطلاق هذه المرة، بل ستتحطم "بشكل عنيف" في مياه خليج المكسيك، الذي أطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسمية "خليج أميركا".

وأوضحت أن التغيير في البرنامج يهدف إلى إجراء "مهمات تجريبية عدة" من أجل "تحسين أداء محركات الدافع المستقبلية وسلامتها".