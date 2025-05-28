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سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة

علوم وتكنولوجيا
2025-05-27 | 23:42
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سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
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سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة

انتهت الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ ستارشيب العملاق التابع لشركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك الثلاثاء بفقدان مركبته الضخمة التي يُرجّح أنّها انفجرت عند هبوطها، وفقا لمسؤول في الشركة.

وقال دان هوت المسؤول في سبايس إكس خلال بثّ مباشر "لقد فقدنا رسميا الاتصال بستارشيب قبل بضع دقائق. إنها بالتالي نهاية الرحلة التجريبية التاسعة"، مشيرا إلى "عودة غير متحكّم بها" إلى الغلاف الجوي للطبقة العليا من الصاروخ الي كان يفترض أن يُنهي رحلته في المحيط الهندي.

وانتهت بالفشل هذه الرحلة التجريبية التاسعة للصاروخ الذي ترغب سبايس إكس في إطلاقه باتجاه المريخ، بعد انفجارين مذهلين حدثا خلال رحلتيه التجريبيتين الأخيرتين.

والصاروخ البالغ ارتفاعه 123 مترا (أي ما يساوي ارتفاع مبنى من 40 طبقة تقريبا) ارتفع في سماء تكساس وسط سحابة دخان هائلة بعيد الساعة 23:35 ت غ، وسط تصفيق عشرات المتفرجين الذين تجمّعوا على شاطئ قريب.
 

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