الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للكون البعيد (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2025-05-28 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للكون البعيد (صورة)
أجرى التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" عملية مراقبة "هي الأبعد له حتى اليوم" في الكون على هدف واحد، كاشفا عن مجرّات تشكلت في الماضي البعيد، على ما أفاد الثلاثاء المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ووكالة الفضاء الأوروبية.
وقال المركز الفرنسي في بيان "بفضل تأثير عدسة الجاذبية، كشفت عملية المراقبة هذه عن أولى المجرات والنجوم التي تشكلت خلال المليار سنة الأولى من تاريخ الكون"، موضحا أن معهد باريس للفيزياء الفلكية شارك في هذه الأبحاث.
واحتاج التلسكوب إلى 120 ساعة من المراقبة لالتقاط الصورة الجديدة، وهي أطول فترة زمنية يركّز فيها "جيمس ويب" على هدف واحد.
وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أنّ ما تحقق هو "أعمق عملية رصد يجريها جيمس ويب لهدف واحد حتى اليوم"، ما يجعل اللقطة الجديدة إحدى الصور الأعمق للكون على الإطلاق.
وتظهر في وسط الصورة "أبيل اس 1063"، وهي مجموعة ضخمة من المجرات تقع على بعد 4,5 مليارات سنة ضوئية من الأرض.
ويمكن لهذه الأجرام السماوية العملاقة أن تحني الضوء المنبعث من الأجسام خلفها، الأمر البذي يكوّن نوعا من العدسة المكبرة الكونية تسمى "عدسة الجاذبية".
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في بيانها أنّ ما يثير اهتمام العلماء هي "أقواس مشوهة" تدور حول "أبيل اس 1063"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وبما أن مراقبة أعماق الكون تعني أيضا العودة إلى الوراء في الزمن، أمل العلماء في فهم كيفية تشكل المجرات الأولى، خلال فترة تسمى "الفجر الكوني"، عندما كان عمر الكون بضعة ملايين من السنوات فقط.
وتتضمن الصورة تسع لقطات منفصلة بأطوال موجية مختلفة في منطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة، وفق وكالة الفضاء الأوروبية.
ومنذ تشغيله في العام 2022، أطلق "جيمس ويب" عصرا جديدا من الاكتشاف العلمي وكشف أن المجرات في الكون المبكر كانت أكبر بكثير مما كان يعتقده العلماء، ما يثير تساؤلات بشأن فهمنا الحالي للكون.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الفضائي
"جيمس
ويب"
يلتقط
جديدة
للكون
البعيد
(صورة)
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-04-20
مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)
فنّ
2025-04-20
مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)
0
منوعات
2025-04-25
زوار يلتقطون صور "سيلفي" بجانب جثمان البابا فرنسيس... وغضب عارم داخل الكنيسة! (صورة)
منوعات
2025-04-25
زوار يلتقطون صور "سيلفي" بجانب جثمان البابا فرنسيس... وغضب عارم داخل الكنيسة! (صورة)
0
فنّ
2025-04-09
نادين الراسي في إطلالة سوداء أنيقة: "وثاق بالمجهول" (صورة)
فنّ
2025-04-09
نادين الراسي في إطلالة سوداء أنيقة: "وثاق بالمجهول" (صورة)
0
أخبار دولية
16:47
الأمم المتحدة تأسف لصور "مؤلمة" تظهر فلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات في غزة
أخبار دولية
16:47
الأمم المتحدة تأسف لصور "مؤلمة" تظهر فلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
23:42
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
علوم وتكنولوجيا
23:42
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
0
علوم وتكنولوجيا
08:15
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
08:15
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
بحلول عام 2032... زلزال كبير يهدد كاليفورنيا: هذا ما قاله العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
بحلول عام 2032... زلزال كبير يهدد كاليفورنيا: هذا ما قاله العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-25
اكتشاف قد يعيد كتابة تاريخ البشرية... هذا ما عثر عليه العلماء تحت البحر في إندونيسيا
علوم وتكنولوجيا
2025-05-25
اكتشاف قد يعيد كتابة تاريخ البشرية... هذا ما عثر عليه العلماء تحت البحر في إندونيسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-05-27
برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير..والانتخابات بحاجة إلى قانون جديد
صحف اليوم
2025-05-27
برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير..والانتخابات بحاجة إلى قانون جديد
0
أخبار لبنان
03:34
دار الفتوى: دريان يتوجه الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
أخبار لبنان
03:34
دار الفتوى: دريان يتوجه الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
0
علوم وتكنولوجيا
23:42
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
علوم وتكنولوجيا
23:42
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
0
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
2
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
3
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
4
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
5
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
6
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
7
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
8
أخبار لبنان
15:01
وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش
أخبار لبنان
15:01
وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More