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"أو إف 201"... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي

علوم وتكنولوجيا
2025-05-29 | 05:30
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&quot;أو إف 201&quot;... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي
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"أو إف 201"... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي

اكتشف علماء أميركيون كوكبا قزما جديدا على أطراف النظام الشمسي فيما كانوا يبحثون عن "الكوكب التاسع" الغامض.
 
ولهذا الجرَم الذي أُطلق عليه اسم "أو إف 201" (2017 OF201)، قطر يبلغ حوالى 700 كيلومتر، وفقا لدراسة أولية نُشرت الأسبوع الفائت ولم يراجعها بعد علماء مستقلون.

ويصغر "أو إف 201" بـ3 مرات بلوتو، ولكنه كبير بما يكفي لتصنيفه في فئة الكواكب القزمة، على ما أوضح المعدّ الرئيسي للدراسة سيهاو تشينغ، من معهد الدراسات المتقدمة في نيوجيرزي بالولايات المتحدة.

ويَبعُد "أو إف 201" في الوقت الراهن عن الأرض 3 مرات المسافة بينها وبين نبتون. لكنّ مداره المستطيل جدا يجعله يبعد أكثر من 1600 مرة المسافة بين الأرض والشمس، وصولا إلى السحابة أورت، عند الحدود الخارجية للنظام الشمسي.

وخلال هذه الرحلة التي تمتد 25 الف سنة، لن يكون الجرَم ظاهرا من الأرض إلا بنسبة 0,5 في المئة من الوقت فحسب، أي نحو قرن واحد.

ورأى علماء فلك قبل 20 عاماً أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة عن جاذبية كوكب تاسع ربما كان أكبر بعشرة أضعاف من كوكب الأرض، وبقي رصده مستعصيا على كل عمليات المراقبة.

المصدر: فرانس برس
 
 

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