الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أو إف 201"... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي
علوم وتكنولوجيا
2025-05-29 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"أو إف 201"... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي
اكتشف علماء أميركيون كوكبا قزما جديدا على أطراف النظام الشمسي فيما كانوا يبحثون عن "الكوكب التاسع" الغامض.
ولهذا الجرَم الذي أُطلق عليه اسم "أو إف 201" (2017 OF201)، قطر يبلغ حوالى 700 كيلومتر، وفقا لدراسة أولية نُشرت الأسبوع الفائت ولم يراجعها بعد علماء مستقلون.
ويصغر "أو إف 201" بـ3 مرات بلوتو، ولكنه كبير بما يكفي لتصنيفه في فئة الكواكب القزمة، على ما أوضح المعدّ الرئيسي للدراسة سيهاو تشينغ، من معهد الدراسات المتقدمة في نيوجيرزي بالولايات المتحدة.
ويَبعُد "أو إف 201" في الوقت الراهن عن الأرض 3 مرات المسافة بينها وبين نبتون. لكنّ مداره المستطيل جدا يجعله يبعد أكثر من 1600 مرة المسافة بين الأرض والشمس، وصولا إلى السحابة أورت، عند الحدود الخارجية للنظام الشمسي.
وخلال هذه الرحلة التي تمتد 25 الف سنة، لن يكون الجرَم ظاهرا من الأرض إلا بنسبة 0,5 في المئة من الوقت فحسب، أي نحو قرن واحد.
ورأى علماء فلك قبل 20 عاماً أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة عن جاذبية كوكب تاسع ربما كان أكبر بعشرة أضعاف من كوكب الأرض، وبقي رصده مستعصيا على كل عمليات المراقبة.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
201"...
اكتشاف
أطراف
النظام
الشمسي
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للكون البعيد (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-17
علماء يؤكدون رصد أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي
علوم وتكنولوجيا
2025-04-17
علماء يؤكدون رصد أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-30
"قد يحتوي على مكونات الحياة"... علماء يكتشفون كوكبًا جديدًا يختبئ في نظامنا الشمسي
علوم وتكنولوجيا
2025-04-30
"قد يحتوي على مكونات الحياة"... علماء يكتشفون كوكبًا جديدًا يختبئ في نظامنا الشمسي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-16
سر ظهور الماء على كوكب الأرض... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-04-16
سر ظهور الماء على كوكب الأرض... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-11
"استيقاظ" ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-04-11
"استيقاظ" ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-28
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للكون البعيد (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2025-05-28
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة للكون البعيد (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
بحلول عام 2032... زلزال كبير يهدد كاليفورنيا: هذا ما قاله العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-05-27
بحلول عام 2032... زلزال كبير يهدد كاليفورنيا: هذا ما قاله العلماء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:19
لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة
أخبار لبنان
07:19
لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة
0
آخر الأخبار
07:21
المبعوث الأميركي إلى سوريا: المشكلة بين سوريا وإسرائيل قابلة للحل لكن يتعين البدء في حوار
آخر الأخبار
07:21
المبعوث الأميركي إلى سوريا: المشكلة بين سوريا وإسرائيل قابلة للحل لكن يتعين البدء في حوار
0
آخر الأخبار
08:05
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على النبطية الفوقا
آخر الأخبار
08:05
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على النبطية الفوقا
0
خبر عاجل
06:49
مجلس الوزراء يعين جورج معراوي مديرا عاما بالاصالة لوزارة المال
خبر عاجل
06:49
مجلس الوزراء يعين جورج معراوي مديرا عاما بالاصالة لوزارة المال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
0
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
0
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
0
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
0
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
2
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
3
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
4
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
5
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
6
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
7
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
8
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More