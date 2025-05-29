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السعودية تفتتح أول عيادة طبية بالذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2025-05-29 | 15:02
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السعودية تفتتح أول عيادة طبية بالذكاء الاصطناعي
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السعودية تفتتح أول عيادة طبية بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عالميًا، افتتحت شركةSynyi AI  المدعومة من شركةTencent  الصينية، أول عيادة طبية تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع مجموعة الموسى الصحية في المملكة العربية السعودية.

وتقع العيادة في محافظة الأحساء شرق السعودية، وتشهد تطبيق نموذج طبي رائد يدمج الذكاء الاصطناعي مع الرقابة البشرية، بهدف تقديم رعاية صحية دقيقة وسريعة وأكثر كفاءة.

"الدكتور هوا"… طبيب المستقبل

في قلب هذه التجربة الفريدة، يقف نظام ذكاء اصطناعي يُعرف باسم "د. هوا"، الذي يتولى مسؤولية تشخيص الحالات ووصف العلاجات بشكل مستقل، بينما يقوم الأطباء البشر بمراجعة الخطة العلاجية للتحقق من دقتها والتدخل عند الضرورة.

ويبدأ التفاعل بين المريض و"د. هوا" من خلال جهاز لوحي يصف فيه المريض أعراضه. بعدها، يطرح النظام أسئلة موجهة ويحلل البيانات الطبية والصور الشعاعية (مثل الأشعة السينية وتخطيط القلب) التي يجمعها المساعدون الطبيون من البشر. بناءً على هذه المعطيات، يضع النظام خطة علاجية مفصّلة، يُراجعها طبيب بشري قبل تنفيذها.

دقة تشخيصية تفوق التوقعات

وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ"، سجّل النظام خلال مرحلة الاختبار معدل خطأ أقل من 0.3%، ما يشير إلى مستوى عالٍ من الدقة في التشخيص، ويعزز ثقة القائمين على المشروع بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

ويقول تشانغ شاوديان، الرئيس التنفيذي لشركة  Synyi AI:" في السابق، كان دور الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على دعم الأطباء، أما اليوم فنحن نأخذ خطوة إضافية، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة التشخيص والعلاج بشكل مباشر."

تجارب أولية وتمهيد للانطلاق التجاري

حتى الآن، استفاد عشرات المرضى من خدمات العيادة مجانًا في إطار المرحلة التجريبية، حيث يرافق وجود الطبيب البشري النظام لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ أو المواقف التي قد تتطلب تدخلاً بشريًا مباشرًا.

ويُنتظر أن تُقدَّم بيانات التجارب الحالية إلى الجهات التنظيمية في المملكة تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة قبل الانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل. وتوقّع الرئيس التنفيذي أن يتم الحصول على الترخيص النهائي في غضون18  شهرًا.

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