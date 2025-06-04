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كوكب عملاق يدور حول نجم قزم يثير حيرة علماء الفلك

علوم وتكنولوجيا
2025-06-04 | 16:20
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كوكب عملاق يدور حول نجم قزم يثير حيرة علماء الفلك
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كوكب عملاق يدور حول نجم قزم يثير حيرة علماء الفلك

اكتشف علماء كوكبا غازيا عملاقا يدور حول نجم قزم، في ظاهرة نادرة يجد علماء الفيزياء الفلكية صعوبة في تفسيرها.

يشبه النجم "تي او آي 6894" (TOI-6894) الكثير من النجوم الأخرى في مجرتنا، لكونه قزما أحمر ونجما صغيرا خافتا وبكتلة توازي حوالى 20% فقط من كتلة الشمس.

لطالما اعتقد علماء الكواكب أن مثل هذه النجوم لا تُوفر الظروف اللازمة لتكوين الكواكب العملاقة واحتضانها.

لكنّ فريقا دوليا من علماء الفلك اكتشف علامة جلية لكوكب غازي يدور حول النجم الصغير TOI-6894، وفقا لدراسة نُشرت الأربعاء في مجلة "نيتشر أسترونومي".

يُعد TOI-6894 الآن أصغر نجم معروف يحتضن كوكبا عملاقا.

هذا النجم، المسمى TOI-6894b، له نصف قطر أكبر بقليل من نصف قطر زحل، لكنّ كتلته نصف كتلة زحل فقط. ويدور حول نجمه في 3,36 أيام فقط.

أجرى الفريق الدولي لاكتشافه عمليات رصد باستخدام البيانات الضوئية من القمر الاصطناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS)، كجزء من حملة للبحث عن كواكب عملاقة تدور حول كواكب قزمة.

وجرى تأكيد وجود TOI-6894b لاحقا بواسطة التلسكوبات الأرضية، بما في ذلك التلسكوب العملاق جدا (Very Large Telescope) في تشيلي.

وقال الباحث المشارك في إعداد الدراسة دانيال بايليس، الأستاذ المشارك في جامعة وارويك في المملكة المتحدة في بيان "معظم النجوم في مجرتنا نجوم صغيرة ومنخفضة الكتلة، مثل هذا النجم، وكان يُعتقد سابقا أنها لا تستضيف كواكب غازية عملاقة. وبالتالي، فإن وجود هذا النجم له آثار كبيرة على العدد الإجمالي المقدر للكواكب العملاقة في مجرتنا".

من جانبه، أوضح فنسنت فان إيلين، المُشارك في إعداد الدراسة والباحث في مختبر مولارد لعلوم الفضاء في المملكة المتحدة، أن "هذا الاكتشافٌ محيّر. لا نفهم حقا كيف يُمكن لنجمٍ بهذه الكتلة الضئيلة أن يُشكّل كوكبا بهذه الضخامة! هذا أحد أهداف البحث عن الكواكب الخارجية: من خلال إيجاد أنظمة كوكبية مختلفة عن نظامنا الشمسي، يُمكننا اختبار نماذجنا وتحسين فهمنا لتشكّل نظامنا الشمسي".

وكالة فرانس برس

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف

علماء

كوكب غازي

نجم قزم

ظاهرة

علماء الفيزياء

الفلك.

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