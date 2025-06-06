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بعد فشل هبوطه على سطح القمر... إنهاء مهمة مسبار فضائي ياباني

علوم وتكنولوجيا
2025-06-06 | 04:24
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بعد فشل هبوطه على سطح القمر... إنهاء مهمة مسبار فضائي ياباني
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بعد فشل هبوطه على سطح القمر... إنهاء مهمة مسبار فضائي ياباني

أكّد مسؤولو شركة "آي سبايس" ispace  اليابانية الخاصة الجمعة على إنهاء مهمة محاولة إنزال مسبار على سطح القمر بعد فقدان الاتصال بالمركبة الفضائية خلال مرحلة الهبوط.

وكان يُفترَض أن يهبط المسبار "ريزيلينس" Resilience التابع لشركة "آي سبايس" على سطح القمر قرابة الساعة 19,17 من يوم الخميس بتوقيت غرينتش.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"آي سبايس" تاكيشي هاكامادا خلال مؤتمر صحافي إن المركبة "غادرت مدار القمر للشروع في الهبوط، وانخفضت من ارتفاع نحو 100 كيلومتر إلى نحو 20 كيلومترا، ثم بدأت بتشغيل محركها لإبطاء سرعتها".

وأضاف "أكدنا أن موقع هبوط (المسبار) اصبح شبه عمودي، ثم فُقدت بيانات القياس مِن بُعد، وبعد الموعد المحدد للهبوط، لم نتمكن من تلقي أي بيانات تؤكد نجاح" العملية.

ورجّح أن يكون المسبار نفّذ "هبوطا عنيفا على سطح القمر". وقال "بعد فقدان الاتصال، حاولنا إعادة تشغيل المركبة، لكننا لم نتمكن من معاودة الاتصال بها، لذا قررنا إنهاء المهمة".

وكانت محاولة الشركة تنفيذ إنزال على سطح القمر قبل عامين انتهت إلى تحطم المركبة.

وتنطوي مناورات الهبوط على القمر على صعوبات كبيرة بسبب عدم وجود غلاف جوي، مما يجعل المظلات عديمة الفاعلية، ويفرض على المركبات الفضائية الاعتماد على دفع مضبوط بدقة لإبطاء هبوطها.

ولم تنجح إلى اليوم سوى شركتين أميركيتين هما "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines و"فايرفلاي إيروسبايس" Firefly Aerospace في إنزال مركبات على سطح القمر من دون أن تنفجر، إلا أن اثنتين من ثلاث مركبات لم تهبطا بطريقة صحيحة مما أثر على أدائهما لاحقا.

ولم تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز  في الماضي سوى مجموعة قليلة من البلدان، أولها الاتحاد السوفياتي عام 1966. وفي كانون الثاني 2024، تمكنت مركبة تابعة لوكالة الفضاء اليابانية من تنفيذ هبوط ناجح.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

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