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"رجال إكس"... مليونير يحاول خلق جنس جديد قد يهدد البشرية

علوم وتكنولوجيا
2025-06-09 | 08:51
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&quot;رجال إكس&quot;... مليونير يحاول خلق جنس جديد قد يهدد البشرية
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"رجال إكس"... مليونير يحاول خلق جنس جديد قد يهدد البشرية

بدأ المليونير المستثمر في مجال التكنولوجيا في لندن، هربرت سيم، بضخ ثروته من أجل القيام بدراسة فريدة من نوعها تتحدى الإنسانية.

وفي التفاصيل، قال سيم لموقع "ديلي ميل" البريطاني إن جنسًا جديدًا من الكائنات المتحولة قد يظهر بين البشر العاديين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وادّعى سيم أن الجنس البشري سينقرض، لأنه سيكون مستحيلا بالنسبة له مواكبة قدرات ما سيُعرف بـ"رجال إكس".

وتعمل شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا، Neurochip، على فهم كيفية جعل الكائنات المتحولة حقيقة واقعة، من خلال تطوير العقل باستخدام خوذة تقرأ الموجات الدماغية.

وتُعرض الموجات الدماغية على جهاز كمبيوتر يقوم بقراءتها وتحويلها إلى أفعال.
 
وقال سيم: "يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا المتقدمة على إطالة العمر لـ500 سنة، ومن المذهل التفكير فيما يمكننا تحقيقه".
 
 

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