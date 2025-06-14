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"أوديو أوفرفيوز"... غوغل تطلق ميزة جديدة قائمة على الذكاء الإصطناعي وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-06-14 | 05:00
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&quot;أوديو أوفرفيوز&quot;... غوغل تطلق ميزة جديدة قائمة على الذكاء الإصطناعي وهذه التفاصيل!
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"أوديو أوفرفيوز"... غوغل تطلق ميزة جديدة قائمة على الذكاء الإصطناعي وهذه التفاصيل!

أطلقت غوغل ميزة جديدة تُحوّل نتائج البحث على محركها إلى بودكاست مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.

ويستند "أوديو أوفرفيوز" على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من "غوغل" هو "جيميناي"، ويستخدم العناصر النصية الناتجة عن طلب لإنشاء برنامج صوتي.

ويُقدَّم البودكاست على شكل محادثة حيوية بين شخصين، يُولّد الذكاء الاصطناعي صوتيهما، ويناقشان موضوعا يهمّ المستخدم.

وأشارت غوغل في رسالة منشورة عبر موقعها الالكتروني إلى أنّ هذه الصيغة القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق، "تتيح للمستخدمين طريقة عملية للحصول على المعلومات من دون الحاجة إلى استخدام أياديهم، ما يُتيح لهم إنجاز أمور أخرى في الوقت نفسه أو لأنّهم يفضّلون المقاطع الصوتية" على النصوص".

المصدر: فرانس برس

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