تنبعث من أعماق جليد القارة القطبية الجنوبية... إشارات راديوية غامضة تثير ذهول العلماء!

اكتشف علماء إشارات راديوية غامضة تنبعث من أعماق جليد القارة القطبية الجنوبية.وفي التفاصيل، تم رصد هذه النبضات الراديوية الغريبة بواسطة النبضات العابرة للقارة القطبية الجنوبية (ANITA)، وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات المصممة لاكتشاف جسيمات مراوغة تُسمى النيوترينوات.وكشف العلماء أنهم يجهلون سبب هذه الإشارات التي وضعتهم في حيرة من أمرهم، وأوضحوا في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "رسائل المراجعة الفيزيائية" أن هذه النتائج لا يمكن تفسيرها بالفهم الحالي لفيزياء الجسيمات.وقد تشير هذه الإشارات إلى وجود أشكال جديدة تمامًا من الجسيمات والتفاعلات، أو أنها فقط من نتاج مادة مظلمة غامضة.وقالت الدكتورة ستيفاني ويسل، عالمة الفيزياء الفلكية من جامعة ولاية بنسلفانيا، والتي عملت في فريق ANITA: "كانت الموجات الراديوية التي رصدناها بزوايا شديدة الانحدار، حوالي 30 درجة تحت سطح الجليد وهذه مشكلة مثيرة للاهتمام".ولم ترصد أجهزة الكشف الأخرى، مثل تجربة مكعب الجليد ومرصد بيير أوجيه، أي شيء يُفسر ما رآه العلماء.