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لوحة حجرية غامضة في أميركا الشمالية تجذب العلماء... عمرها أكثر من 220 سنة وهذه علاقتها بالمسيحية

علوم وتكنولوجيا
2025-06-17 | 09:34
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لوحة حجرية غامضة في أميركا الشمالية تجذب العلماء... عمرها أكثر من 220 سنة وهذه علاقتها بالمسيحية
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لوحة حجرية غامضة في أميركا الشمالية تجذب العلماء... عمرها أكثر من 220 سنة وهذه علاقتها بالمسيحية

فكّ علماء الآثار شفرة مكونة من 255 رمزًا غامضًا محفورًا على صخرة في كندا منذ أكثر من 200 سنة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اكتُشفت الكتابة عام 2018 بالقرب من بلدة واوا، الواقعة على بُعد حوالي 255 ميلًا من أقرب معبر حدودي أميركي في ميشيغان.

وكشف عالم الآثار من مركز أونتاريو للتعليم الأثري ريان بريمروز، أن هذه الرموز عبارة عن صلاة مسيحية معروفة ومكتوبة باللغة السويدية.

وحدد بريمروز أن هذه الرموز هي أحرف تُستخدم في السويد وأجزاء أخرى من الدول الاسكندنافية.

ونظرًا لعدم العثور على أي آثار أخرى في الموقع، اعتقد بريمروز أنه ربما كان مكانًا بسيطًا للعبادة في الهواء الطلق.

كما تضمنت الصخرة صورة لقارب حوله ستة عشر شخصًا، والتي ربما تعكس السويديين الذين سافروا إلى كندا قبل مئات السنوات.

وقال بريمروز إن اللوحة الحجرية قد دُفنت عمدًا وأشار إلى أن تآكل الحجر قد يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

وصرح بريمروز بأنه لا يريد نشر المعلومات علنًا حتى يتأكد تمامًا من ترجمة الرموز.
 
 
 

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