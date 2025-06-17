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"ميتا" تعتزم إطلاق خدمة للإعلانات في تطبيق واتساب... إليكم التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-06-17 | 13:30
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&quot;ميتا&quot; تعتزم إطلاق خدمة للإعلانات في تطبيق واتساب... إليكم التفاصيل!
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"ميتا" تعتزم إطلاق خدمة للإعلانات في تطبيق واتساب... إليكم التفاصيل!

أعلنت واتساب أنها ستطلق مساحات إعلانية جديدة، وهو تحوّل مهم لتطبيق المراسلة الذي كان حتى اليوم يتجنّب إلى حد كبير خدمة الإعلانات.

وكانت أشكال الإعلانات الوحيدة في التطبيق عبارة عن رسائل ترويجية تُرسل عبر أداة "واتساب بيزنيس" للمستخدمين الذين يعطون موافقتهم على ذلك، بالإضافة إلى بعض التجارب في أسواق معينة.

وأوضحت الشركة أن المساحات الإعلانية الجديدة ستظهر حصرا في تبويب "الأخبار" الذي يجمع بين "الحالات" و"القنوات"، ويستخدمه يوميا نحو 1,5 مليار شخص في العالم.

وتشمل الميزات الجديدة اشتراكات مدفوعة في قنوات معيّنة، وترويجا للقنوات في دليل الاستكشاف، وإعلانات مدمجة في "الحالات" المشابهة لمنشورات ستوريز في انستغرام.

وقالت واتساب "نتحدّث منذ سنوات عن نيتنا إنشاء نشاط لا يقاطع المحادثات الشخصية للمستخدم، ونعتقد أن تبويب "الأخبار" هو المكان المناسب لهذه الأدوات الجديدة".

ولن يلحظ المستخدمون الذين يستعملون واتساب للدردشة مع الأصدقاء والعائلة أي تغيير، إذ ستظهر الميزات الجديدة فقط في تبويب "الأخبار".

وتعهّدت الشركة بعدم بيع أو مشاركة أرقام الهواتف مع المعلنين، وأكدت أن المعلومات المستمدة من الدردشات الشخصية أو المكالمات أو المجموعات لن تُستخدم لأغراض الإعلانات الموجهة.

المصدر: فرانس برس

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