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الذكاء الاصطناعي قد يسبّب كارثة نووية وحرب عالمية ثالثة... هذا ما حذّر منه العلماء

علوم وتكنولوجيا
2025-06-18 | 07:20
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الذكاء الاصطناعي قد يسبّب كارثة نووية وحرب عالمية ثالثة... هذا ما حذّر منه العلماء
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الذكاء الاصطناعي قد يسبّب كارثة نووية وحرب عالمية ثالثة... هذا ما حذّر منه العلماء

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الرائد في مجال التقييمات النووية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُفاقم من خطر تنامي المخزونات النووية العالمية.

وحذّر مدير المعهد، دان سميث، من أن "أحد عناصر سباق التسلح القادم سيكون محاولة اكتساب ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي والحفاظ عليها، سواء للأهداف الهجومية أو الدفاعية".

وقال سميث لموقع "ديلي ميل" البريطاني: "مع سرعة التقنيات الجديدة لعملية اتخاذ القرار في الأزمات، يبرز أيضًا خطر اندلاع أي حرب نتيجة سوء التواصل أو سوء الفهم أو حتى وقوع حادث فني".

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