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انتكاسة جديدة... انفجار صاروخ ستارشيب من "سبايس اكس" خلال تجربة روتينية

علوم وتكنولوجيا
2025-06-19 | 14:45
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انتكاسة جديدة... انفجار صاروخ ستارشيب من &quot;سبايس اكس&quot; خلال تجربة روتينية
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انتكاسة جديدة... انفجار صاروخ ستارشيب من "سبايس اكس" خلال تجربة روتينية

تعرضت المشاريع الفضائية للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "سبايس إكس"، لانتكاسة جديدة مساء الأربعاء بعد انفجار صاروخه العملاق "ستارشيب" على منصة الإطلاق خلال اختبار في قاعدة ستاربيس في ولاية تكساس، من دون وقوع جرحى، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وقالت سلطات مقاطعة كامرون في ولاية تكساس، عبر صفحتها في فيسبوك "عند الساعة 23,01 (بالتوقيت المحلي) الأربعاء، وخلال اختبار روتيني في ستاربيس في تكساس، تعرض صاروخ ستارشيب 36 التابع لشركة سبايس إكس لعطل كارثي وانفجر".

وأضافت "لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن. واتُّخذت سريعا إجراءات طارئة، فيما يجري التحقيق لتحديد سبب الحادثة".

ويُظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصاروخ الذي يساوي ارتفاعه مبنى من 40 طبقة ويُعدّ الأقوى تصميما على الإطلاق، مثبّتا على المنصة قبل أن تظهر كرة نارية هائلة جراء اشتعاله.

وأكدت "سبايس إكس"، في منشور عبر منصة اكس، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان قيد التحضير لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس"، مضيفة أن "منطقة أمان كانت مفروضة حول الموقع طوال العملية" وأن "جميع الأفراد بأمان ولم يُصابوا بأذى".

وأضافت "تنشط فرقنا في ستاربيس لجعل موقع الاختبار ومحيطه المباشر آمنا بالتعاون مع السلطات المحلية"، مؤكدة "عدم وجود أي خطر على السكان".

وكتب ماسك عبر منصة "اكس": "لا يزال من الصعب تقييم خطورة الحادث وتأثيره على البرنامج الفضائي"، في تعليق يقلّل من أهمية عواقب الانفجار.

ويؤثر الحادث الذي وقع ليل الأربعاء إلى الخميس سلبا على صورة "سبايس إكس"، على الرغم من أنّ هذه الحوادث تندرج ضمن استراتيجية الشركة المعلنة، والمتمثلة بإطلاق نماذج أولية عدة لتصحيح المشاكل التي واجهتها خلال الرحلات بشكل تدريجي.

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