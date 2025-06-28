خبراء يحذّرون: لا تشاركوا هذه التفاصيل على مواقع التواصل... وخطر "سرقة رقم الهاتف" يتصاعد

حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد هجمات "استبدال شريحة الهاتف " (SIM Swap)، وهي نوع من الاحتيال الإلكتروني بات يهدد المستخدمين بعدد من الدول، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف شركة M&S في نيسان الماضي.

وبحسب تقرير نُشر في The Conversation من إعداد البروفيسور ألان وودوورد والمحاضر دانيال غاردهام من جامعة سري، ارتفعت هذه الهجمات بنسبة مذهلة بلغت 1055% خلال عام 2024، وفق بيانات "قاعدة الاحتيال الوطنية".

ويقوم هذا النوع من الهجمات على انتحال هوية المستخدم لإقناع مزوّد الخدمة بنقل رقم الهاتف إلى شريحة جديدة، ما يمنح المهاجمين قدرة كاملة على اختراق الحسابات المرتبطة بالرقم، بما في ذلك حسابات المصارف وشبكات التواصل.

ويحذر الخبراء من مشاركة معلومات شخصية على الإنترنت، إذ إن رقم الهاتف بات وسيلة تعريف أساسية، وأي تسريب قد يسهل استغلاله من قبل القراصنة.