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يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-06-30 | 12:48
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يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!
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يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!

اكتشف علماء الآثار مدينة مصرية مفقودة منذ زمن طويل، يعود تاريخها إلى 2500 عام.

وتقع هذه المدينة المعروفة باسم "إيمت" على بُعد حوالي 6 أميال جنوب تانيس في دلتا النيل بمصر، وكانت مركزًا حيويًا للنشاط الديني والاقتصادي في القرن الرابع قبل الميلاد.

وكشفت الحفريات عن بقايا مخازن حبوب، وحظائر حيوانات، ومبنى احتفالي كان يُستخدم في عبادة الإلهة وادجيت ذات رأس الكوبرا.

وعثر العلماء أيضاً على أبراج ضخمة متعددة الطوابق، بُنيت لاستيعاب النمو السكاني السريع في المدينة.

واكتشف العلماء هذه الآثار للمرة الأولى من خلال تقنية الاستشعار عن بُعد وحددوا من خلال  صور الأقمار الصناعية عالية الدقة مجموعات المباني القديمة التي تُشكل المدينة المفقودة.

وقال العلماء إن هذه المباني بُنيت لاستيعاب سكان المدينة الذين كانوا يشهدون نموًا سريعًا.

وإلى جانب هذه الهياكل الضخمة، عثر العلماء أيضًا على العديد من القطع الأثرية المميزة التي تُشير إلى حياة سكان إيمت المفقودين منذ زمن طويل.

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