لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي... تقنية قد تكون قادرة على حماية ملكية الفنانين الفكرية

أطلقت شركة Cloudflare الأميركية، المتخصصة في خدمات الحاسوب والأمن السيبراني، أداةً تؤمّن حماية أفضل لأعمال الفنانين الإبداعية من الذكاء الاصطناعي.



وفي التفاصيل، سيمنح هذا الابتكار الناشرين وأصحاب المواقع الإلكترونية سيطرةً أكبر على ملكيتهم الفكرية، ما يسمح لهم باختيار ما إذا كانوا يسمحون لشركات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى محتواهم.



وتتطلب مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي جهودًا متضافرة من قِبل الجهات التنظيمية والسياسيين والمشرعين لبناء نموذج جديد لا يساهم في تهميش العاملين في القطاعات المختلفة.