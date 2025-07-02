الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حل للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في فهم الرياضيات... هذا ما توصّل إليه العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-07-02 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حل للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في فهم الرياضيات... هذا ما توصّل إليه العلماء
توصّل فريق من العلماء الثلاثاء إلى أنّ تحفيزا كهربائيا للدماغ يُساعد مَن يواجهون صعوبة في فهم الرياضيات، وقد سلّطت نتائجهم الضوء على الروابط بين نشاط الدماغ وعمليات التعلّم.
في حين أن التفاوتات في إتقان الرياضيات معروفة جيدا وتساهم في توسيع فجوة التفاوتات الاجتماعية، تُسلّط دراسة نُشرت في مجلة "بلوس بايولوجي" PLOS Biology الأميركية الضوء على طريقة مُحتملة لتصحيحها.
وقال روا كوهين كادوش، المتخصص في علم الأعصاب والعلوم المعرفية في جامعة سوراي في المملكة المتحدة والمعد الرئيسي للدراسة، في حديث عبر وكالة فرانس برس إنّ "الناس لديهم أدمغة مختلفة، وتتحكم أدمغتهم بجزء كبير من حياتهم".
وأضاف "نفكر في محيطنا طوال الوقت. غالبا ما نتساءل عما إذا كنّا نرتاد المدرسة المناسبة، وما إذا كان لدينا المُدرّس المناسب. لكن الأمر يتعلق أيضا ببيولوجيتنا. بعض الناس يُعانون من صعوبات، وإذا استطعنا مساعدة أدمغتهم على تحقيق كامل إمكاناتها، فسنفتح أمامهم أبوابا كثيرة كانت لتكون مُغلقة في وجوههم لولا ذلك".
وأظهرت دراسات سابقة انخراط بعض الأنشطة العصبية ومناطق في الدماغ، بما في ذلك القشرة الجبهية الظهرية الجانبية والقشرة الجدارية الخلفية، في عمليات اكتساب المعرفة والتعلم.
لذلك، قرر الباحثون دراسة نشاط هاتين المنطقتين، لا سيما في حل المشكلات والذاكرة، لدى الطلاب من مختلف المستويات الرياضية.
بعد اكتشافهم إمكانية التنبؤ بالأداء في الحساب الذهني بناء على ذلك، سعوا إلى تحسينه باستخدام تكنولوجيا واعدة تُسمّى التحفيز الدماغي عبر الجمجمة بواسطة الضوضاء العشوائية. بمعنى آخر، تُوضع أقطاب كهربائية حول الرأس ترسل تنبيهات كهربائية غير مؤلمة.
وأوضح البروفيسور كوهين كادوش أن تجربتهم التي شملت أكثر من 70 طالبا، أظهرت تحسنا في الأداء بنسبة تراوحت بين 25% و29% لدى أضعف الطلاب.
وأمل في تأكيد هذه النتائج المُشجعة جدا من خلال تجارب مستقبلية على مجموعات أخرى، وأن تمتد إلى مجالات تعليمية أخرى، مثل تعلم اللغات الأجنبية.
يتمثل الهدف النهائي في توفير أجهزة تحفيز عصبي للأشخاص الذين يعانون من صعوبات تعلمية.
علوم وتكنولوجيا
للأشخاص
الذين
يواجهون
صعوبة
الرياضيات...
توصّل
العلماء
التالي
لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي... تقنية قد تكون قادرة على حماية ملكية الفنانين الفكرية
يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-24
هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية
أخبار لبنان
2025-05-24
هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية
0
صحة وتغذية
2025-06-14
اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-06-14
اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!
0
آخر الأخبار
2025-07-01
حماس: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ أطفال غزة الذين يواجهون مأساة إنسانية غير مسبوقة
آخر الأخبار
2025-07-01
حماس: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ أطفال غزة الذين يواجهون مأساة إنسانية غير مسبوقة
0
أخبار دولية
2025-05-21
إسرائيل: الاتحاد الأوروبي يعاني من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي نواجهه"
أخبار دولية
2025-05-21
إسرائيل: الاتحاد الأوروبي يعاني من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي نواجهه"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:56
علماء فلك يلتقطون أول صورة لبقايا نجم انطفأ في انفجار مزدوج
علوم وتكنولوجيا
12:56
علماء فلك يلتقطون أول صورة لبقايا نجم انطفأ في انفجار مزدوج
0
علوم وتكنولوجيا
05:45
لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي... تقنية قد تكون قادرة على حماية ملكية الفنانين الفكرية
علوم وتكنولوجيا
05:45
لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي... تقنية قد تكون قادرة على حماية ملكية الفنانين الفكرية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30
يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30
يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30
اكتشاف أثري مذهل قد يقلب المفاهيم الجندرية... في هذه المدينة: النساء كنّ الحاكمات وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30
اكتشاف أثري مذهل قد يقلب المفاهيم الجندرية... في هذه المدينة: النساء كنّ الحاكمات وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-06-26
علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد
منوعات
2025-06-26
علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد
0
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
0
علوم وتكنولوجيا
12:52
حل للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في فهم الرياضيات... هذا ما توصّل إليه العلماء
علوم وتكنولوجيا
12:52
حل للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في فهم الرياضيات... هذا ما توصّل إليه العلماء
0
آخر الأخبار
2025-06-24
موقع نور نيوز الإخباريّ نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: إيران لن تنتهك وقف إطلاق النار إلا إذا فعلت إسرائيل ذلك
آخر الأخبار
2025-06-24
موقع نور نيوز الإخباريّ نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: إيران لن تنتهك وقف إطلاق النار إلا إذا فعلت إسرائيل ذلك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
2
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
3
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
4
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
5
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
6
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
8
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More