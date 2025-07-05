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"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05 | 05:08
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"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا
اكتشف علماء آثار معبدا دينيا يعود إلى ما قبل عصر الإنكا في المرتفعات البوليفية، ما يُلقي ضوءا جديدا على المدى الذي بلغته حضارة تيواناكو، سلف الإنكا، على ما أوضح قائد فريق البحث لوكالة "فرانس برس".
وظل معبد بالاسباتا الذي اكتُشف في مقاطعة أورورو على بُعد 215 كيلومترا جنوب العاصمة لاباز، مجهولا لقرون على قمة تل رغم وجوده على درب محلي وقرب طريق وطني يبعد 250 مترا.
ولم يتم التأكد من أنه موقع عائد لحضارة تيواناكو إلا الأسبوع الماضي، وقد شُيّد الموقع بين عامي 600 و1000، وفق بحث نُشر بقيادة عالم الآثار خوسيه كابريليس من جامعة ولاية بنسلفانيا.
وقال كابريليس لوكالة فرانس برس الجمعة "هذا اكتشاف مهم، بلا شك، لفهم ماهية حضارة تيواناكو".
وكان يُعتقد أن نفوذ هذه الحضارة يتركز بشكل رئيسي حول بحيرة تيتيكاكا في مقاطعة لاباز حيث تقع معابدهم الأكثر تميزا.
وأكد كابريليس أن بالاسباتا كان معبدا، "لكنه كان أيضا ينظم حركة البضائع والأشخاص بين المرتفعات ومنطقة كوتشابامبا" في وسط البلاد.
ويغطي الهيكل المكتشف مساحة 1,8 هكتار، لكن المستوطنة البشرية ربما كانت تغطي حوالي 75 هكتارا، بحسب كابريليس.
ولم يتم التنقيب في الموقع بعد، وقال نائب وزير التراث خوان كارلوس كورديرو إنه يتعين على وزارة الثقافة أولا وضع تدابير وقائية وإجراء عملية تشاور مع السكان المحليين "حتى تتمكن من التدخل".
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