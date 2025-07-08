لأول مرة منذ 2800 عام... الكشف عن ملامح كاهنة مصرية قديمة قيل إن صوتها كان يُهدّئ الآلهة (صور)

كُشف مؤخراً عن الوجه المعاد بناؤه للكاهنة المصرية القديمة "ميريسامون"، التي عاشت قبل نحو 2800 عام، وكان يُعتقد أن غنائها قادر على تهدئة الآلهة، وذلك بفضل تقنية المسح الطبقي المحوسب (CT scan) التي مكّنت العلماء من رؤية ما وراء اللفائف التي تغلّف مومياءها دون الحاجة إلى فتحها.

ميريسامون كانت تشغل منصباً دينياً مرموقاً في قدس أقداس معبد الكرنك، قبل أن ترحل في ظروف غامضة. وقد دُفنت في تابوت فاخر، اشترى مومياءها عالم الآثار الأميركي جيمس هنري بريستد عام 1920، لكنها لم تُفتح منذ ذلك الحين.

الآن، وبعد مرور قرون، تمكّن فريق علمي بقيادة الباحث سيسيرو مورايش من إعادة تشكيل وجهها باستخدام بيانات دقيقة مأخوذة من جمجمتها عبر الأشعة المقطعية.

وقال مورايش في تصريح له: "إنها تبدو أنيقة... وجهها المعاد بناؤه يعكس ملامح متناغمة وهادئة، توحي بالوقار والرقة في آن واحد."



وأضاف: "رغم أن أي محاولة لإعادة تصور الوجه تنطوي على قدر من التخمين الجمالي، فإن هدفنا كان الحفاظ على صورة تحترم الدور الاجتماعي والديني الذي كانت تشغله الراحلة."

يُشار إلى أن "ميريسامون" عاشت خلال عصر الأسرة الحاكمة في مصر القديمة، وقد أُثيرت حولها الكثير من الروايات، ليس فقط بسبب موقعها الديني، بل أيضاً لما أُحيط بحياتها من غموض وفخامة في الدفن.