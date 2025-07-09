كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة

عاد الغموض حول الهضبة الأثرية في الجيزة إلى الواجهة، بعد إعلان فريق من الباحثين عن اكتشاف فتحة عمودية ضخمة وغرفتين تحت تمثال "أبو الهول"، ما أعاد إحياء نظرية وجود "مدينة تحت الأرض" أسفل الأهرامات المصرية.

وكان فريق من الباحثين الإيطاليين قد أثار جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام، بعد أن زعم وجود هياكل ضخمة مخفية تحت هرم خفرع.

واليوم، يواصل هؤلاء العلماء إثارة الجدل من جديد من خلال إعلانهم عن تحديد عمود رأسي هائل يقود إلى غرفتين كبيرتين أسفل تمثال "أبو الهول" الشهير.

وجاءت هذه الاكتشافات ضمن عرض قُدم خلال مؤتمر "القمة الكونية" الذي أُقيم مؤخراً في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، وهو ملتقى يُعرف بطرحه نظريات بديلة حول التاريخ القديم. وبينما رفض عدد من علماء الآثار التقليديين هذه الادعاءات ووصفوها بأنها غير علمية ومبنية على افتراضات، أصرّ الفريق البحثي على أن نتائج المسح الأخيرة تُشير إلى اكتشاف استثنائي.

وقال فيليبو بيوندي، خبير الرادارات من جامعة ستراثكلايد في إسكتلندا وأحد معدّي الدراسة: "تُعزّز هذه النتائج بقوة فرضية وجود مجمّع ضخم تحت الأرض في هضبة الجيزة، قد يشير إلى مدينة سفلية مترامية الأطراف."

وكشفت بيانات المسح عن عمود عمودي ضخم محاط بدرج حلزوني الشكل، يمتد من قاعدة تمثال "أبو الهول" نزولاً إلى غرفتين مربعتي الشكل، تقع الأولى على عمق 2000 قدم، والثانية على عمق 4000 قدم تحت سطح الأرض.

من جهته، أشار أرماندو ماي، عالم المصريات وأحد المشاركين في الدراسة، إلى أن هذه الظواهر الجوفية لا تقتصر على "أبو الهول" فقط، بل تم رصد مثيلاتها تحت الأهرامات الثلاثة الكبرى، مما يوحي بوجود تصميم معماري موحّد للهضبة بأكملها.

وأضاف ماي: "هذا الاكتشاف يُثبت، وفق أبحاثي، أن هضبة الجيزة تم تخطيطها وإنشاؤها قبل الحقبة الفرعونية بكثير، ربما في حدود عام 36,400 قبل الميلاد."

وفي حال تأكد هذه النتائج، فإنها قد تُحدث تحولاً جذرياً في فهمنا لتاريخ مصر القديمة، وقد تُسقط الفرضية التقليدية التي تقول إن الأهرامات بُنيت فقط كمدافن للملوك، لصالح نظرية تُشير إلى وجود حضارة منسية امتلكت تقنيات هندسية متقدمة سبقت الزمن المعروف بكثير.