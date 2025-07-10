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في مصر... اكتشاف جديد بانتظار علماء الآثار
علوم وتكنولوجيا
2025-07-10 | 14:20
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في مصر... اكتشاف جديد بانتظار علماء الآثار
عُثر على حجرٍ أثري نادر بالقرب من مدينة أسوان جنوب مصر حيث اعتقد الباحثون أن تاريخه يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي قبل قرون من بناء الأهرامات الأولى.
وأظهرت النقوش المحفوظة جيدًا شخصيةً جالسةً على قاربٍ مزخرف، يجره خمسة أفراد آخرين، بينما يقوده آخر بمجداف.
ووفقًا لدراسةٍ جديدة، فإن هذا الشخص الجالس هو أحد أفراد النخبة السياسية والعسكرية المصرية القديمة التي تعود إلى عصر الأسرة الأولى ولكن هويته الحقيقية لا تزال لغزًا.
وعُثر على العديد من النقوش من فترات مختلفة، لكن هذا الاكتشاف الأخير هو الأول الذي يعود تاريخه إلى الأسرة الأولى.
وعُثر على الصورة مغطاة بالركام على طول تجويف ضيق يمكن الوصول إليه عبر حافة رملية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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