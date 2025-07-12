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اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!

علوم وتكنولوجيا
2025-07-12 | 12:39
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اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!
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اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!

كشفت دراسة جديدة، باستخدام تقنية صدى الراديو، عن وجود مساحات شاسعة من الأسطح المسطحة بشكل ملحوظ على امتداد 3500 كيلومتر من ساحل شرق أنتاركتيكا.

وكانت هذه الأسطح، التي لم تُرسم على الخرائط سابقًا، متصلة ببعضها البعض، ويُعتقد أنها تشكلت بفعل أنهار كبيرة بعد انفصال شرق أنتاركتيكا وأستراليا قبل حوالي 80 مليون سنة.

وتفصل بين هذه المناطق المسطحة المخفية الآن تحت الغطاء الجليدي، خنادق عميقة تمر عبرها الأنهار الجليدية سريعة الحركة.

وقال الدكتور جاي باكسمان، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة دورهام: "تُعد المساحات المخفية تحت الغطاء الجليدي في شرق أنتاركتيكا من أكثر المناظر غموضًا، ليس فقط على الأرض، بل على أي كوكب أرضي في النظام الشمسي".

وأشار الباحثون إلى أن فقدان الجليد من القارة القطبية الجنوبية يتزايد مدفوعًا بالاحتباس الحراري، لكن يبدو أن المناطق المسطحة تعمل كحاجز أمام تدفق الجليد، وربما تُنظم حاليًا معدل فقدان الجليد.

وأكد الباحثون على ضرورة مواصلة استكشاف تأثير هذه الأسطح المسطحة على حركة الصفيحة الجليدية خلال المناخات الدافئة السابقة من خلال الحفر عبر الجليد لاستعادة الصخور.

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