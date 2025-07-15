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"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا

علوم وتكنولوجيا
2025-07-15 | 08:45
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&quot;يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية&quot;... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا
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"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا

اكتشفت ناسا كوكبًا غامضًا يُشبه "الأرض العملاقة" يبدو أنه يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، يبلغ حجم الكوكب، المسمى TOI-1846 b، ضعف حجم الأرض تقريبًا وكتلته أربعة أضعاف.

ويدور الكوكب حول نجم قزم أحمر صغير وبارد كل أربعة أيام، مُسببًا انخفاضًا غريبًا ومتكررًا في ضوء النجم.

وأكد فريق من العلماء، من خلال استخدام تلسكوبات فضائية وأرضية، أن TOI-1846 b يقع ضمن ما يُسمى "فجوة نصف القطر"، وهي فئة نادرة بين الكواكب الصخرية الصغيرة مثل الأرض والكواكب الأكبر الغنية بالغاز مثل نبتون.

وعلى الرغم من أن درجة حرارة سطحه تُقدر بـ 600 درجة فهرنهايت، إلا أن الباحثين أكدوا أن الكوكب قد لا يزال يحتوي على الماء.

وقال الباحث الرئيسي في مرصد أوكايمدن في المغرب، عبد الرحمن سوبكيو: "لقد تحققنا من صحة TOI-1846 b باستخدام بيانات TESS وبيانات القياس الضوئي الأرضية متعددة الألوان، التصوير عالي الدقة والرصد الطيفي".

وأظهرت القياسات أيضًا أن الكوكب يدور حول نجمه في أقل من أربعة أيام، ويبقى في مدار أقرب بكثير إلى شمسه من مدار عطارد في نظامنا الشمسي.

والنجم المضيف هو قزم أحمر، يبلغ حجمه وكتلته حوالي 40% من حجم شمسنا وكتلتها، ويتوهج عند حوالي 6 آلاف درجة فهرنهايت.

ونظرًا لأن الأقزام الحمراء أصغر حجمًا وأقل سطوعًا، يجب أن تدور الكواكب بالقرب من النجم لتلقي الدفء، ما يُسهّل على التلسكوبات رصدها أثناء مرورها أمامه.

وأمل علماء ناسا أن يستهدف تلسكوب جيمس ويب الفضائي قريبًا كوكب TOI-1846 b لدراسة غلافه الجوي باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وبحال توافرت الظروف المناسبة، فقد يتمكن ويب من رصد علامات بخار الماء، أو الميثان، أو ثاني أكسيد الكربون، أو غازات أخرى.

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