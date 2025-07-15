الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا
علوم وتكنولوجيا
2025-07-15 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا
اكتشفت ناسا كوكبًا غامضًا يُشبه "الأرض العملاقة" يبدو أنه يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، يبلغ حجم الكوكب، المسمى TOI-1846 b، ضعف حجم الأرض تقريبًا وكتلته أربعة أضعاف.
ويدور الكوكب حول نجم قزم أحمر صغير وبارد كل أربعة أيام، مُسببًا انخفاضًا غريبًا ومتكررًا في ضوء النجم.
وأكد فريق من العلماء، من خلال استخدام تلسكوبات فضائية وأرضية، أن TOI-1846 b يقع ضمن ما يُسمى "فجوة نصف القطر"، وهي فئة نادرة بين الكواكب الصخرية الصغيرة مثل الأرض والكواكب الأكبر الغنية بالغاز مثل نبتون.
وعلى الرغم من أن درجة حرارة سطحه تُقدر بـ 600 درجة فهرنهايت، إلا أن الباحثين أكدوا أن الكوكب قد لا يزال يحتوي على الماء.
وقال الباحث الرئيسي في مرصد أوكايمدن في المغرب، عبد الرحمن سوبكيو: "لقد تحققنا من صحة TOI-1846 b باستخدام بيانات TESS وبيانات القياس الضوئي الأرضية متعددة الألوان، التصوير عالي الدقة والرصد الطيفي".
وأظهرت القياسات أيضًا أن الكوكب يدور حول نجمه في أقل من أربعة أيام، ويبقى في مدار أقرب بكثير إلى شمسه من مدار عطارد في نظامنا الشمسي.
والنجم المضيف هو قزم أحمر، يبلغ حجمه وكتلته حوالي 40% من حجم شمسنا وكتلتها، ويتوهج عند حوالي 6 آلاف درجة فهرنهايت.
ونظرًا لأن الأقزام الحمراء أصغر حجمًا وأقل سطوعًا، يجب أن تدور الكواكب بالقرب من النجم لتلقي الدفء، ما يُسهّل على التلسكوبات رصدها أثناء مرورها أمامه.
وأمل علماء ناسا أن يستهدف تلسكوب جيمس ويب الفضائي قريبًا كوكب TOI-1846 b لدراسة غلافه الجوي باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
وبحال توافرت الظروف المناسبة، فقد يتمكن ويب من رصد علامات بخار الماء، أو الميثان، أو ثاني أكسيد الكربون، أو غازات أخرى.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
إشارات
متكررة
ضوئية"...
تكتشف
كوكبًا
غامضا
اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-12
انقطاع الاتصالات في غزة بعد استهداف خط ألياف ضوئية
أخبار دولية
2025-06-12
انقطاع الاتصالات في غزة بعد استهداف خط ألياف ضوئية
0
أخبار دولية
2025-06-27
أطباء بلا حدود: مؤسسة غزة الإنسانية تتسبب "بمجازر متكررة"
أخبار دولية
2025-06-27
أطباء بلا حدود: مؤسسة غزة الإنسانية تتسبب "بمجازر متكررة"
0
فنّ
2025-06-17
بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)
فنّ
2025-06-17
بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-06-18
وكالة "تسنيم": تشويش في بعض إشارات الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
خبر عاجل
2025-06-18
وكالة "تسنيم": تشويش في بعض إشارات الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-12
اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!
علوم وتكنولوجيا
2025-07-12
اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-10
في مصر... اكتشاف جديد بانتظار علماء الآثار
علوم وتكنولوجيا
2025-07-10
في مصر... اكتشاف جديد بانتظار علماء الآثار
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-08
لأول مرة منذ 2800 عام... الكشف عن ملامح كاهنة مصرية قديمة قيل إن صوتها كان يُهدّئ الآلهة (صور)
علوم وتكنولوجيا
2025-07-08
لأول مرة منذ 2800 عام... الكشف عن ملامح كاهنة مصرية قديمة قيل إن صوتها كان يُهدّئ الآلهة (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:54
المبعوث الأميركي إلى سوريا: منخرطون مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي
آخر الأخبار
12:54
المبعوث الأميركي إلى سوريا: منخرطون مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي
0
ثقافة
08:14
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
ثقافة
08:14
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
0
أمن وقضاء
12:29
مياه الجنوب: لترشيد الإستهلاك بسبب إنخفاض التغذية
أمن وقضاء
12:29
مياه الجنوب: لترشيد الإستهلاك بسبب إنخفاض التغذية
0
آخر الأخبار
12:55
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الإشتباكات بالسويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل
آخر الأخبار
12:55
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الإشتباكات بالسويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أيام قليلة قبيل اختتام جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في المناطق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أيام قليلة قبيل اختتام جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في المناطق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مغارة جعيتا فتحت أبوابها مجددًا اليوم... وهكذا كانت ردة فعل الزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مغارة جعيتا فتحت أبوابها مجددًا اليوم... وهكذا كانت ردة فعل الزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أغروتيكا... نحو مستقبل أخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أغروتيكا... نحو مستقبل أخضر
0
أمن وقضاء
13:39
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
أمن وقضاء
13:39
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السويداء بين البيان والرصاص... القوات السورية في قلب المدينة والاشتباكات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السويداء بين البيان والرصاص... القوات السورية في قلب المدينة والاشتباكات مستمرة
0
أخبار دولية
13:25
آمال باتفاق أمني إسرائيلي سوري تتأثر بمعارك السويداء
أخبار دولية
13:25
آمال باتفاق أمني إسرائيلي سوري تتأثر بمعارك السويداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
البازار الإنتخابي فُتح...اتهامات وسجالات وفانوس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
البازار الإنتخابي فُتح...اتهامات وسجالات وفانوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
نقاش هادئ حول السلاح والورقة الأميركية دوزَنَه بري مسبقًا
تقارير نشرة الاخبار
13:18
نقاش هادئ حول السلاح والورقة الأميركية دوزَنَه بري مسبقًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جمال.ش) الخارج عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جمال.ش) الخارج عن القانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
4
أخبار لبنان
09:01
نادي الصحافة دان الاعتداء على الإعلامية بترا ابو حيدر
أخبار لبنان
09:01
نادي الصحافة دان الاعتداء على الإعلامية بترا ابو حيدر
5
أمن وقضاء
02:41
بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
أمن وقضاء
02:41
بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
6
خبر عاجل
04:58
وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا
خبر عاجل
04:58
وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا
7
أمن وقضاء
06:23
الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
06:23
الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
8
خبر عاجل
04:37
وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"
خبر عاجل
04:37
وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More