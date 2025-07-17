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فحص بسيط للعين يتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية... إليكم التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2025-07-17 | 05:39
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فحص بسيط للعين يتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية... إليكم التفاصيل
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فحص بسيط للعين يتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية... إليكم التفاصيل

كشفت دراسة جديدة أن فحصاً بسيطاً للعين باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات العشر المقبلة، بدقة تصل إلى 70%.

واستخدم الباحثون صوراً رقمية لشبكية العين، ودرّبوا نظام الذكاء الاصطناعي على تحليلها بحثاً عن مؤشرات مثل تضيق الأوعية الدموية أو انسدادها. وتم تطوير هذا الاختبار في جامعة دندي البريطانية، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يخضعون لفحوص روتينية للعين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال د. إيفي موردي، قائد الدراسة: "العيون نافذة إلى القلب، وإذا وُجدت مشاكل في أوعية الشبكية، فغالباً ما تعكس مشاكل مشابهة في أوعية القلب."

وقد يُستخدم هذا الاختبار مستقبلاً إلى جانب فحوص ضغط الدم والكوليسترول لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقديم العلاج الوقائي مبكراً.

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