الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"مايكروسوفت" تسعى إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي باللغات الأوروبية

علوم وتكنولوجيا
2025-07-21 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;مايكروسوفت&quot; تسعى إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي باللغات الأوروبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"مايكروسوفت" تسعى إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي باللغات الأوروبية

تعتزم "مايكروسوفت" استثمار ملايين الدولارات في أوروبا لإنتاج بيانات رقمية لنماذج الذكاء الاصطناعي بأكثر من 12 لغة.

ورأى رئيس الشركة براد سميث أن قواعد بيانات أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي المُدرّبة إلى حد كبير باللغة الإنكليزية، يجب أن توفّر المزيد من المصادر بلغات أخرى، متوقعا أن يكون استمرارها "على المحكّ" إن لم تفعل.

وأوضح أن النموذج "يكون أقل فعالية عند استخدامه بلغة لا تتوافر فيها بيانات كافية"، ما قد يدفع المستخدمين إلى تفضيل اللغة الإنكليزية.

وتخطط شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لإنشاء مجموعة من الفروع لمراكز أبحاثها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) اعتبارا من أيلول "بغية توسيع نطاق توافر البيانات" بعشر لغات على الأقل من اللغات الرسمية الأربع والعشرين للاتحاد الأوروبي، كالإستونية واليونانية.

وتعتزم الشركة مثلا المساعدة في رقمنة الكتب غير الإنكليزية وإعداد مئات الساعات من التسجيلات الصوتية بلغات عدة.

وأشار براد سميث إلى أن "مايكروسوفت لن تملك أيا من هذه البيانات" التي ستكون "متاحة للعامة" ومتوافرة كمصدر مفتوح.
المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تحسين

الذكاء

الاصطناعي

باللغات

الأوروبية

فحص بسيط للعين يتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-20

"مايكروسوفت" تعلن اعتماد أداة "غروك" للذكاء الاصطناعي التابعة لإحدى شركات ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:17

"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...

LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر "محفّز للتقدّم العالمي"

LBCI
فنّ
2025-06-10

عاصي الحلاني يغوص في عالم الذكاء الاصطناعي مطلقا جديده: "اشتكي لله"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-17

فحص بسيط للعين يتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية... إليكم التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-15

"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-12

اكتشاف مذهل... هذا ما عثر عليه العلماء تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-10

في مصر... اكتشاف جديد بانتظار علماء الآثار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-07-20

في ختام احتفالات زفاف سيليو صعب وزين قطامي... لحظات عائلية مميزة تجمع الثنائي والنجوم (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:49

براك: الوضع مختلف في لبنان حيث هناك حكومة موجودة تعاملت مع الأقليات وهناك جيش ثابت وما حصل في سوريا فظيع ويجب أن تتحمل الحكومة السورية المسؤولية

LBCI
أخبار لبنان
06:02

دريان ومفتو المناطق على مأدبة بخاري: تأكيد على اتفاق الطائف وسيادة الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-31

غارة إسرائيلية على مبنى عند تقاطع صفير - معوض في الضاحية الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:18

جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... هذا ما بحثته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:17

"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:08

أرسلان وضع بري في حقيقة الأجواء التي تحصل مع أهل جبل العرب في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

أبرز المعطيات وما صرح به براك من السراي الحكومي…

LBCI
أخبار دولية
05:04

طهران: إيران والصين وروسيا تناقش آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غدًا

LBCI
أخبار لبنان
04:53

برّاك من السراي: نسعى لإعادة الاستقرار لا لصبّ الزيت على النار..ونزع سلاح الحزب "مسألة داخلية للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عروض كبيرة يقدمها الفنان وسام حنا في اوتاوا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيروت تنبض فنا وموسيقى مع المغنيين الفرنسيين Dadju & Tayc

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الكلفة المتوقعة لقضاء يوم سياحي في بيروت.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولا الى الأغلى

LBCI
أخبار لبنان
08:03

كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

حزب جديد بلبنان... انضموا له

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها

LBCI
فنّ
02:42

"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!

LBCI
حال الطقس
03:32

حرٌّ متصاعد..طقس صيفي مستقر اليوم وموجة حارة تبدأ غداً وتستمر لأيام

LBCI
أخبار لبنان
07:20

"طيران الشرق الأوسط" تُعدّل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

حفل زفاف سيليو ايلي صعب وزين قطامي.. إبهار وجمال ورسائل بالجملة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More