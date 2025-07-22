للمرة الأولى... فيديو مذهل يوثق لحظة تشكُُّل كوكب جديد (فيديو)

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للمرة الأولى... فيديو مذهل يوثق لحظة تشكُُّل كوكب جديد (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-07-22 | 08:09
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للمرة الأولى... فيديو مذهل يوثق لحظة تشكُُّل كوكب جديد (فيديو)
التقط علماء الفلك مقطع فيديو وثقوا من خلاله ولادة كوكب بعيد، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، يدور الكوكب حول النجم HD 135344B، الذي يقع على بُعد حوالي 440 سنة ضوئية من الأرض.
وأظهرت اللقطات المذهلة الكوكب وهو يبدأ بتكوين دوائر من الغبار والغاز حول نجمه الأم.
وقال العلماء الذين اكتشفوا الكوكب إن حجمه على الأرجح ضعف حجم كوكب المشتري، ويبعد عن نجمه مسافة تساوي بُعد نبتون عن الشمس.
وعلى الرغم من أن علماء الفلك رصدوا هذه الأنواع من الظواهر سابقًا، إلا أنها المرة الأولى التي يُرصد فيها أي كوكب أثناء تشكله.
واستخدم الباحثون جهاز التصوير الطيفي المُحسّن الدقة "ERIS" الجديد التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي لتحديد الموقع المُحتمل للكوكب.
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