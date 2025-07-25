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في فرنسا... اكتشاف بقايا إضافية لنوع جديد من الديناصورات

علوم وتكنولوجيا
2025-07-25 | 15:00
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في فرنسا... اكتشاف بقايا إضافية لنوع جديد من الديناصورات
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في فرنسا... اكتشاف بقايا إضافية لنوع جديد من الديناصورات

اكتُشفت هذا الشهر في موقع بغرب فرنسا نحو عشر متحجرات لنوع جديد من الديناصورات يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، بعد اكتشاف مجموعة أولى منها العام الماضي، ما يتيح تدريجيا استكمال هيكل عظمي يعود تاريخه إلى 140 مليون سنة.

في موقع أنجياك بين مدينتي أنغوليم وكونياك بمنطقة شارانت الفرنسية، تُنبش هذه البقايا التي يتراوح لونها بين الأصفر أو البني الداكن، حسب عمقها، على يد علماء ومولعين بهذا المجال تحت خيمة بيضاء كبيرة تحميها من الشمس والمطر.

ويُعتبر هذا الديناصور الجديد الذي يبلغ طوله 20 مترا، من نوع كاماراصور، وهو قريب من ديبلودوكس على ما يوضح جان فرنسوا تورنيبيش، عالم الحفريات والأمين السابق لمتحف أنغوليم.

وشهد هذا الموقع العدد الأكبر من عمليات التنقيب في العالم ولكنه لا يزال يحمل "مفاجأة صغيرة" للتاريخ الطبيعي، كما قال عالم الحفريات تورنيبيش.

وستُدمج أحافير الموقع في نهاية المطاف ضمن مجموعات متحف أنغوليم، فيما سيغادر بعضها جنوب غرب فرنسا لعرضها في متحف التاريخ الطبيعي في باريس في حزيران 2026، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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علوم وتكنولوجيا

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