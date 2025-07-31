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موجودة على أعماق تفوق ارتفاع جبل إيفرست... كائنات بحرية في المحيط الهادئ تضع العلماء في حيرة!
علوم وتكنولوجيا
2025-07-31 | 10:30
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موجودة على أعماق تفوق ارتفاع جبل إيفرست... كائنات بحرية في المحيط الهادئ تضع العلماء في حيرة!
اكتشف علماء وجود كائنات بحرية داخل خندقين محيطيين شمال غرب المحيط الهادئ على أعماق تفوق ارتفاع جبل إيفرست.
وبحسب العلماء، يصل عمق الخندقين إلى 9533 مترًا تحت سطح المحيط.
ووجد العلماء أن هذه الكائنات تحصل على طاقتها من المواد الكيميائية، وهي عملية تُعرف باسم التخليق الكيميائي.
وعُثر على هذه المجتمعات الحيوانية، التي تُهيمن عليها الديدان الأنبوبية والمحار، خلال سلسلة غطسات على متن غواصة مأهولة إلى قاع خنادق كوريل-كامتشاتكا وأليوتيان.
وتتغذى هذه الكائنات على سوائل غنية بكبريتيد الهيدروجين والميثان المتسربة من قاع البحر في هذه المنطقة المظلمة والباردة بعيدًا عن متناول أشعة الشمس.
وقال شياوتونغ بينغ، الباحث المشارك في الدراسة: "تتميز بيئة المحيط هناك بالبرودة والظلام الدامس والأنشطة التكتونية النشطة"، مضيفاً أن هذه البيئة وُجدت "لأعمق وأوسع مجتمعات التخليق الكيميائي المعروفة على كوكبنا".
المصدر
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