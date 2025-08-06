الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن "ذئاب" قاتلة

علوم وتكنولوجيا
2025-08-06 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن &quot;ذئاب&quot; قاتلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن "ذئاب" قاتلة

عرضت وسائل إعلام صينية الأربعاء أحدث طراز من الروبوتات العسكرية الصينية التي أُطلق عليها اسم "الذئاب" وهي آلات مزودة بأسلحة نارية، صُممت للتسلل إلى مواقع العدو، وتنفيذ ضربات دقيقة، والعمل بكفاءة في التضاريس الوعرة.

وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن هذه الروبوتات تمثل نسخة مطوّرة من نماذج سابقة للكلاب الروبوتية، وتتمتع بقدرة على أداء مهام الجنود في البيئات الخطرة، بهدف تقليص الخسائر البشرية في ساحات القتال.

وتستثمر الصين بشكل واسع في قطاع الروبوتات، الذي يرى بعض الخبراء أنها تتفوق فيه على الولايات المتحدة من حيث التطوير والابتكار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي إطار استعراض قدرات بكين الدفاعية، حرص الجيش الصيني على إبراز هذه التقنيات المتقدمة، بما فيها الروبوتات الشبيهة بالكلاب، خلال تدريبات مشتركة مع دول مثل كمبوديا.

وفي مقطع فيديو بثّه التلفزيون الرسمي الأربعاء ظهر أحدث نموذج من "الذئاب" مزوّدا ببندقية مثبتة على الظهر، وهو يتحرك في ساحة معركة وسط سحب الدخان.

وأظهرت اللقطات هذه الآلات الرشيقة وهي تصعد السلالم، وتحمل حقائب ظهر ثقيلة، وتنفذ هجمات على أهداف تدريبية بدقة وسرعة.

ورغم التشابه الكبير في الشكل بينها وبين الكلاب الروبوتية العسكرية، تتميز "الذئاب" بقدرات محسّنة في مجالي الاستطلاع والهجوم، كونها قادرة على التنقل في بيئات متنوعة، وتنفيذ ضربات دقيقة.

وستكون هذه الروبوتات قادرة في ساحة العمليات على التنسيق فيما بينها بطريقة تشبه سلوك قطيع الذئاب، من خلال توزيع الأدوار وتنسيق المهام حيث يُكلّف "قائد القطيع" بالتمركز في مقدمة الوحدة، لجمع المعلومات عن الأهداف ونقل صور الاستطلاع، فيما تتولى الروبوتات الأخرى مهام إطلاق النار أو نقل الإمدادات والذخيرة.

وقال تشونغ جا إيان، الأستاذ المشارك في الجامعة الوطنية في سنغافورة، إن هذه الروبوتات قد تكون مؤشرا على أن ساحة المعركة المستقبلية ستشهد اعتمادا متزايدا على الأنظمة الآلية.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

المعركة:

الصين

"ذئاب"

قاتلة

في خطوة لافتة... "واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-06-25

مصادر تكشف لـ"الشرق الأوسط" عن الإستراتيجية الجديدة لتنظيم "داعش" في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

منظمة الصحة: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية بغزة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-26

الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:01

في خطوة لافتة... "واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-01

دراسة غريبة تكشف: هل البطاطا متحدرة من الطماطم؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-31

بعد مئة عام على وضعها... الغموض لا يزال يحيط بنظرية الفيزياء الكمومية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-31

موجودة على أعماق تفوق ارتفاع جبل إيفرست... كائنات بحرية في المحيط الهادئ تضع العلماء في حيرة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-05

فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
رياضة
2025-07-03

وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة

LBCI
آخر الأخبار
04:19

النائب علي عمار: الجيش والحزب أكثر المؤسسات تفهمًا وتفاهمًا مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية

LBCI
أخبار دولية
13:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
13:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
13:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:20

إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

LBCI
أمن وقضاء
04:22

خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها

LBCI
صحف اليوم
23:50

مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه

LBCI
أخبار لبنان
08:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
خبر عاجل
09:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
09:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

LBCI
أمن وقضاء
10:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
14:45

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيليّ اغتال مسؤول وحدة ١٩٠٠ في "حزب الله"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More