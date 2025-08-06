بعد اكتشاف جسم غامض في الفضاء... خبير يثير الجدل بنظرية مقلقة

اكتشفت وكالة ناسا جسمًا غامضًا، "3I/ATLAS"، في الأول من تموز، ما أثار موجة من التحليلات العلمية لتحديد أصله.



وفي التفاصيل، أثار الفيزيائي آفي لوب من جامعة هارفارد شكوكاً في ورقة بحثية نُشرت حديثاً، حيث شكك في قلة انبعاثات الغازات غير المعتادة لهذا الجسم ومساره الرجعي الدقيق، والذي يتماشى بشكل مخيف مع النظام الشمسي الداخلي.



ومن بين نظرياته الأكثر إثارة للجدل، اقترح لوب أن 3I/ATLAS قد يطلق مسابير صغيرة تصطدم بالأرض.



ووفقًا للوب، قد تصل هذه المسابير الافتراضية بين 21 تشرين الثاني و5 كانون الأول 2025.



ورفض عالم الفلك في جامعة أكسفورد، كريس لينتوت، نظرية لوب واصفًا إياها بالـ"إهانة للعمل الجاري لفهم طبيعة هذا الجسم".



ومع ذلك، قال لوب إن تحليله لا يزال قائمًا على بيانات الرصد.



وخلصت الدراسة إلى أن "المراقبة المستمرة حول الحضيض الشمسي ضرورية لتتبع التغيرات في النشاط واللون، ما سيوفر رؤى ثاقبة حول تطور المواد بين النجوم تحت الإشعاع الشمسي".