الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد اكتشاف جسم غامض في الفضاء... خبير يثير الجدل بنظرية مقلقة
علوم وتكنولوجيا
2025-08-06 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد اكتشاف جسم غامض في الفضاء... خبير يثير الجدل بنظرية مقلقة
اكتشفت وكالة ناسا جسمًا غامضًا، "3I/ATLAS"، في الأول من تموز، ما أثار موجة من التحليلات العلمية لتحديد أصله.
وفي التفاصيل، أثار الفيزيائي آفي لوب من جامعة هارفارد شكوكاً في ورقة بحثية نُشرت حديثاً، حيث شكك في قلة انبعاثات الغازات غير المعتادة لهذا الجسم ومساره الرجعي الدقيق، والذي يتماشى بشكل مخيف مع النظام الشمسي الداخلي.
ومن بين نظرياته الأكثر إثارة للجدل، اقترح لوب أن 3I/ATLAS قد يطلق مسابير صغيرة تصطدم بالأرض.
ووفقًا للوب، قد تصل هذه المسابير الافتراضية بين 21 تشرين الثاني و5 كانون الأول 2025.
ورفض عالم الفلك في جامعة أكسفورد، كريس لينتوت، نظرية لوب واصفًا إياها بالـ"إهانة للعمل الجاري لفهم طبيعة هذا الجسم".
ومع ذلك، قال لوب إن تحليله لا يزال قائمًا على بيانات الرصد.
وخلصت الدراسة إلى أن "المراقبة المستمرة حول الحضيض الشمسي ضرورية لتتبع التغيرات في النشاط واللون، ما سيوفر رؤى ثاقبة حول تطور المواد بين النجوم تحت الإشعاع الشمسي".
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
اكتشاف
الفضاء...
الجدل
بنظرية
مقلقة
التالي
في خطوة لافتة... "واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال
دراسة غريبة تكشف: هل البطاطا متحدرة من الطماطم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-05-23
جسم غامض في الفضاء... اكتشاف جديد يضع العلماء في حيرة
علوم وتكنولوجيا
2025-05-23
جسم غامض في الفضاء... اكتشاف جديد يضع العلماء في حيرة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
0
فنّ
2025-06-17
بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)
فنّ
2025-06-17
بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)
0
صحة وتغذية
2025-08-05
صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!
صحة وتغذية
2025-08-05
صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:32
روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن "ذئاب" قاتلة
علوم وتكنولوجيا
08:32
روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن "ذئاب" قاتلة
0
علوم وتكنولوجيا
05:01
في خطوة لافتة... "واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال
علوم وتكنولوجيا
05:01
في خطوة لافتة... "واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من محاولات الاحتيال
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-01
دراسة غريبة تكشف: هل البطاطا متحدرة من الطماطم؟
علوم وتكنولوجيا
2025-08-01
دراسة غريبة تكشف: هل البطاطا متحدرة من الطماطم؟
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-31
بعد مئة عام على وضعها... الغموض لا يزال يحيط بنظرية الفيزياء الكمومية
علوم وتكنولوجيا
2025-07-31
بعد مئة عام على وضعها... الغموض لا يزال يحيط بنظرية الفيزياء الكمومية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:07
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
خبر عاجل
08:07
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
0
فنّ
2025-08-05
بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا
فنّ
2025-08-05
بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا
0
آخر الأخبار
04:33
معلومات للـLBCI: عملية أمنية للجيش اللبناني في حي الشراونة ضد مطلوبين وتجار مخدرات والإشتباكات والمطاردة لا تزال مستمرة
آخر الأخبار
04:33
معلومات للـLBCI: عملية أمنية للجيش اللبناني في حي الشراونة ضد مطلوبين وتجار مخدرات والإشتباكات والمطاردة لا تزال مستمرة
0
آخر الأخبار
16:33
غارات جديدة على الجنوب تستهدف محيط انصار والمحمودية ومرتفعات اقليم التفاح
آخر الأخبار
16:33
غارات جديدة على الجنوب تستهدف محيط انصار والمحمودية ومرتفعات اقليم التفاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
0
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
0
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
2
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
3
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
4
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
5
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
6
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
7
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
8
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More