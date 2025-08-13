أخبار
ماسك يتوعد "آبل"... اتهامات وتهديدات وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2025-08-13 | 08:01
ماسك يتوعد "آبل"... اتهامات وتهديدات وهذه التفاصيل!
اتهم إيلون ماسك "آبل" بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها App Store، مهددا الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وكتب ماسك عبر صفحته على إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير أوبن إيه آي الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".
وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".
وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مدير "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.
وكتب ألتمان ردا على منشور إيلون ماسك "هذا ادعاءٌ لافتٌ للنظر، بالنظر إلى ما سمعته عن تلاعب إيلون بـ إكس لمصلحته الشخصية ومصلحة شركاته، ولإلحاق الضرر بمنافسيه وبالأشخاص الذين لا يحبهم".
ورد إيلون ماسك بأن "سام ألتمان يكذب كما يتنفس"، واصفا منشوره بأنه "هراء".
المصدر: فرانس برس
تلفزيون: ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة إذا مول مرشحين ديمقراطيين
تلفزيون: ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة إذا مول مرشحين ديمقراطيين
2025-06-07
ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة للغاية إذا شارك في تمويل مرشحين ديمقراطيين
ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة للغاية إذا شارك في تمويل مرشحين ديمقراطيين
2025-05-20
"مايكروسوفت" تعلن اعتماد أداة "غروك" للذكاء الاصطناعي التابعة لإحدى شركات ماسك
"مايكروسوفت" تعلن اعتماد أداة "غروك" للذكاء الاصطناعي التابعة لإحدى شركات ماسك
2025-05-21
"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"
اكتشاف يُعيد كتابة التاريخ البريطاني... صلة تربط البريطانيين بغرب أفريقيا في العصور الوسطى
اكتشاف يُعيد كتابة التاريخ البريطاني... صلة تربط البريطانيين بغرب أفريقيا في العصور الوسطى
09:10
في أستراليا... اكتشاف متحجرة حوت حاد الأسنان من عصر ما قبل التاريخ
في أستراليا... اكتشاف متحجرة حوت حاد الأسنان من عصر ما قبل التاريخ
2025-08-12
هل تكون "كلمة المرور" على طريق النهاية؟
هل تكون "كلمة المرور" على طريق النهاية؟
2025-08-12
ظهر بشكل غامض... تمثال جديد في جزيرة إيستر يضع العلماء في حيرة من أمرهم!
ظهر بشكل غامض... تمثال جديد في جزيرة إيستر يضع العلماء في حيرة من أمرهم!
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
2025-07-17
الرئاسة السورية: ندعو كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين
الرئاسة السورية: ندعو كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين
12:18
سلام: لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد
سلام: لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد
2025-08-08
تحركات الشارع: تنفيس احتقان لا أكثر... والأمن بخير!
تحركات الشارع: تنفيس احتقان لا أكثر... والأمن بخير!
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
13:39
إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا
إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا
13:15
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
