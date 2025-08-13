ماسك يتوعد "آبل"... اتهامات وتهديدات وهذه التفاصيل!

اتهم إيلون ماسك "آبل" بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها App Store، مهددا الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.وكتب ماسك عبر صفحته على إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير أوبن إيه آي الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مدير "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.وكتب ألتمان ردا على منشور إيلون ماسك "هذا ادعاءٌ لافتٌ للنظر، بالنظر إلى ما سمعته عن تلاعب إيلون بـ إكس لمصلحته الشخصية ومصلحة شركاته، ولإلحاق الضرر بمنافسيه وبالأشخاص الذين لا يحبهم".ورد إيلون ماسك بأن "سام ألتمان يكذب كما يتنفس"، واصفا منشوره بأنه "هراء".المصدر: فرانس برس