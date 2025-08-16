الخبراء يحذّرون: الروبوتات لن تخضع للبشر طويلًا

حذّر خبراء الذكاء الاصطناعي من أن الروبوتات وأدوات الذكاء الاصطناعي قد لا تبقى خاضعة للبشرية طويلًا.



ومع استمرار نمو ذكاء أنظمة الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، قال الباحث الحائز على جائزة نوبل والمُلقب بـ"عراب الذكاء الاصطناعي" البروفيسور جيفري هينتون، إن هناك احتمالًا يتراوح بين 10% و20% أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية.



وفي حديثه خلال مؤتمر Ai4 في لاس فيغاس، جادل البروفيسور هينتون بأننا بحاجة إلى برمجة الذكاء الاصطناعي ومنحه "غرائز الأمومة" ليشعر بالحاجة الدائمة إلى البشر.



ووفقًا للبروفيسور هينتون، سينشئ الخبراء برنامجا بالذكاء الاصطناعي يتفوق على نفسه في كافة المجالات خلال الـ25 سنة القادمة.



وتبقى الطريقة الوحيدة لضمان عدم إبادة الذكاء الاصطناعي للبشرية "توافق الأهداف والطموحات مع رغبات البشر"، وفق ما قاله الخبراء.