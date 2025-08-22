أكثر من 10 مليارات دولار... هذا ما أنفقته ميتا على خدمة غوغل السحابية

وقّعت مجموعة "ميتا" عقدا مع "غوغل كلاود" بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لاستخدام خوادمها وخدماتها الأخرى للحوسبة عن بُعد، بحسب مصدر مطلع.



وكشفت "ذي إنفورميشن"، وهي وسيلة إعلامية متخصصة في أخبار قطاع التكنولوجيا، أولا عن هذا الخبر.



ويُعد هذا العقد الذي يمتد لست سنوات أحد أكبر العقود التي حصل عليها فرع غوغل للحوسبة السحابية منذ تأسيسه قبل 17 عاما.



وفي منتصف تموز، أعلن رئيس مجموعة "ميتا" مارك زاكربرغ نيته باستثمار "مئات المليارات من الدولارات" في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق هدفه المعلن المتمثل في بناء ذكاء اصطناعي يتفوق على ذكاء البشر.



وتنفق شركات التكنولوجيا العملاقة مبالغ هائلة على تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، والتي تتطلب قوة حوسبة هائلة وبالتالي رقائق حاسوبية متطورة وطاقة هائلة.



لذلك، تعتزم "ميتا" بناء شبكات حوسبة ضخمة، لكنها لا تستطيع تحمّل التخلف عن الجهات الرائدة في القطاع، لا سيما "أوبن إيه آي" و"غوغل".



ولم تستجب "ميتا" لطلب تعليق من وكالة فرانس برس الخميس.



