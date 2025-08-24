أخبار
"أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة"... العلماء يكشفون موعد استيقاظ الثقب الأسود في مجرة درب التبانة!

علوم وتكنولوجيا
2025-08-24 | 06:40
مشاهدات عالية
0min
"أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة"... العلماء يكشفون موعد استيقاظ الثقب الأسود في مجرة درب التبانة!

توقّع العلماء أن يستيقظ الثقب الأسود الهائل، المعروف باسم القوس أ*، بعد 2.4 مليار سنة من الآن تقريباً.

ويتمتع هذا الثقب الأسود بكتلة أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة، ويبلغ عرضه حوالي 24 مليون كيلومتر (15 مليون ميل).

وسيستيقظ الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة لموجة التهامه القادمة عند الإصطدام بمجرة تُسمى سحابة ماجلان الكبرى.

وقد يؤدي الإستيقاظ المفاجئ لهذا الثقب الأسود في أسوأ السيناريوهات إلى دمار شامل بسبب قدرته على تدمير طبقة الأوزون والتسبب بانقراضات جماعية.

وأكد العلماء أن الثقب الأسود لن يشكّل أي خطر على الحياة الأرضية بسبب بُعد الأرض الهائل عنه.

المصدر

