"أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة"... العلماء يكشفون موعد استيقاظ الثقب الأسود في مجرة درب التبانة!
علوم وتكنولوجيا
2025-08-24 | 06:40
مشاهدات عالية
"أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة"... العلماء يكشفون موعد استيقاظ الثقب الأسود في مجرة درب التبانة!
توقّع العلماء أن يستيقظ الثقب الأسود الهائل، المعروف باسم القوس أ*، بعد 2.4 مليار سنة من الآن تقريباً.
ويتمتع هذا الثقب الأسود بكتلة أكبر من الشمس بـ 4.3 مليون مرة، ويبلغ عرضه حوالي 24 مليون كيلومتر (15 مليون ميل).
وسيستيقظ الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة لموجة التهامه القادمة عند الإصطدام بمجرة تُسمى سحابة ماجلان الكبرى.
وقد يؤدي الإستيقاظ المفاجئ لهذا الثقب الأسود في أسوأ السيناريوهات إلى دمار شامل بسبب قدرته على تدمير طبقة الأوزون والتسبب بانقراضات جماعية.
وأكد العلماء أن الثقب الأسود لن يشكّل أي خطر على الحياة الأرضية بسبب بُعد الأرض الهائل عنه.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الشمس
مليون
مرة"...
العلماء
يكشفون
استيقاظ
الثقب
الأسود
التبانة!
أكثر من 10 مليارات دولار... هذا ما أنفقته ميتا على خدمة غوغل السحابية
السابق
0
براين مبومو يحقق هدفه ويسير على خطى رونالدو: التحق بـ"أكبر ناد في العالم"!
0
"الأضخم على الإطلاق"... العثور على ثقب أسود عملاق بحجم يعادل 36 مليار مرة حجم الشمس!
0
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبّانة ومناطق مجاورة
0
تامر حسني يتحدث عن ألبومه الجديد ويكشف موعد اطلاق أغنية "حبيبي تقلان"
0
أكثر من 10 مليارات دولار... هذا ما أنفقته ميتا على خدمة غوغل السحابية
0
العلماء يدقون ناقوس الخطر: الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا على وشك الانهيار
0
"نفق بين النجوم"... اكتشاف فضائي جديد يثير دهشة العلماء
0
الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون الإيراني بطهران إلى ثلاثة أشخاص
0
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
0
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
0
زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة
0
خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية
0
الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة
0
عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة
0
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
1
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
2
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
3
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
4
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
5
انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال
6
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
7
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
8
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
