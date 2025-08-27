الصاروخ العملاق "ستارشيب" يعود بنجاح بعد سلسلة انتكاسات تقنية

تكللت بالنجاح الثلاثاء الرحلة التجريبية للصاروخ العملاق "ستارشيب" الذي صممته شركة "سبايس إكس" للذهاب إلى القمر والمريخ، بعد سلسلة تجارب شابَتها انتكاسات تقنية وشهدت انفجارات دفعت إلى التشكيك في مدى تقدمه.



وأقلع الصاروخ الذي يزيد ارتفاعه عن 120 مترا في وقت مبكر من مساء الثلاثاء من تكساس وسط تصفيق حار من المهندسين، بعدما أرجئ إطلاقه الأحد والاثنين بسبب مشكلة فنية ثم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وجاءت الرحلة التجريبية العاشرة لأكبر صاروخ بُني على الإطلاق بعد ثلاثة اختبارات انتهت بانفجارات في الجو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ويُفترَض أن يساهم نجاح هذه الرحلة التجريبية الجديدة في طمأنة المعنيين، إذ تمكنت الشركة هذه المرة من تحقيق أهدافها.



وأعرب صاحب الشركة، إيلون ماسك عن ارتياحه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إذ كتب "عمل رائع من فريق سبايس إكس".



وبعد إقلاع الصاروخ العملاق، انفصلت في الجو طبقتاه وهما الصاروخ "سوبر هيفي" والمركبة "ستارشيب" التي سُمِّيَ الصاروخ بأكمله باسمها.



وأثبتت "سبايس إكس" قدرتها على استعادة الطبقة الأولى بواسطة أذرع ميكانيكية في مناورة مذهلة، وهبطت هذه المرة في مياه خليج المكسيك، وفقا لخطة الرحلة الهادفة إلى جمع بيانات جديدة.



أما المركبة الفضائية الضخمة التي انفجرت خلال رحلاتها التجريبية الثلاث الأخيرة، فقد تمكنت من الوصول إلى الفضاء ونشرت بنجاح للمرة الأولى أجهزة محاكاة الأقمار الصناعية التي كانت تحملها.



ثم تمكنت المركبة من العودة إلى الغلاف الجوي من دون أن تنفجر وهبطت في المحيط الهندي كما كان مخططا لها، مع أنها فقدت بعض ألواحها الواقية أثناء الرحلة وتعرضت لأضرار مادية، وفقا لما أظهره البث المباشر للشركة.



وتعتمد "سبايس إكس" استراتيجية محفوفة بالمخاطر تتمثل في إطلاق نماذج أولية متعددة تتيح لها تدريجا تصحيح المشكلات التي تواجهها أثناء الرحلات.



