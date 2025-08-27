الأخبار
الصاروخ العملاق "ستارشيب" يعود بنجاح بعد سلسلة انتكاسات تقنية
علوم وتكنولوجيا
2025-08-27 | 07:20
الصاروخ العملاق "ستارشيب" يعود بنجاح بعد سلسلة انتكاسات تقنية
تكللت بالنجاح الثلاثاء الرحلة التجريبية للصاروخ العملاق "ستارشيب" الذي صممته شركة "سبايس إكس" للذهاب إلى القمر والمريخ، بعد سلسلة تجارب شابَتها انتكاسات تقنية وشهدت انفجارات دفعت إلى التشكيك في مدى تقدمه.
وأقلع الصاروخ الذي يزيد ارتفاعه عن 120 مترا في وقت مبكر من مساء الثلاثاء من تكساس وسط تصفيق حار من المهندسين، بعدما أرجئ إطلاقه الأحد والاثنين بسبب مشكلة فنية ثم بسبب سوء الأحوال الجوية.
وجاءت الرحلة التجريبية العاشرة لأكبر صاروخ بُني على الإطلاق بعد ثلاثة اختبارات انتهت بانفجارات في الجو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويُفترَض أن يساهم نجاح هذه الرحلة التجريبية الجديدة في طمأنة المعنيين، إذ تمكنت الشركة هذه المرة من تحقيق أهدافها.
وأعرب صاحب الشركة، إيلون ماسك عن ارتياحه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إذ كتب "عمل رائع من فريق سبايس إكس".
وبعد إقلاع الصاروخ العملاق، انفصلت في الجو طبقتاه وهما الصاروخ "سوبر هيفي" والمركبة "ستارشيب" التي سُمِّيَ الصاروخ بأكمله باسمها.
وأثبتت "سبايس إكس" قدرتها على استعادة الطبقة الأولى بواسطة أذرع ميكانيكية في مناورة مذهلة، وهبطت هذه المرة في مياه خليج المكسيك، وفقا لخطة الرحلة الهادفة إلى جمع بيانات جديدة.
أما المركبة الفضائية الضخمة التي انفجرت خلال رحلاتها التجريبية الثلاث الأخيرة، فقد تمكنت من الوصول إلى الفضاء ونشرت بنجاح للمرة الأولى أجهزة محاكاة الأقمار الصناعية التي كانت تحملها.
ثم تمكنت المركبة من العودة إلى الغلاف الجوي من دون أن تنفجر وهبطت في المحيط الهندي كما كان مخططا لها، مع أنها فقدت بعض ألواحها الواقية أثناء الرحلة وتعرضت لأضرار مادية، وفقا لما أظهره البث المباشر للشركة.
وتعتمد "سبايس إكس" استراتيجية محفوفة بالمخاطر تتمثل في إطلاق نماذج أولية متعددة تتيح لها تدريجا تصحيح المشكلات التي تواجهها أثناء الرحلات.
علوم وتكنولوجيا
العملاق
"ستارشيب"
بنجاح
سلسلة
انتكاسات
تقنية
للمرة الأولى على الإطلاق... لقطات مذهلة لحبار أنتاركتيكا النادر في المحيط الجنوبي (فيديو)
السابق
0
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-16
"سبايس إكس" تعتزم إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
2025-08-16
"سبايس إكس" تعتزم إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
نظرًا لسوء الأحوال الجوية... إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق مجددا
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
نظرًا لسوء الأحوال الجوية... إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق مجددا
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
للمرة الأولى على الإطلاق... لقطات مذهلة لحبار أنتاركتيكا النادر في المحيط الجنوبي (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
للمرة الأولى على الإطلاق... لقطات مذهلة لحبار أنتاركتيكا النادر في المحيط الجنوبي (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
نظرًا لسوء الأحوال الجوية... إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق مجددا
علوم وتكنولوجيا
2025-08-26
نظرًا لسوء الأحوال الجوية... إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق مجددا
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
لغز مثلث برمودا... عالم يكشف السّرّ: ليست كائنات فضائية بل "أمواج قاتلة"
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
لغز مثلث برمودا... عالم يكشف السّرّ: ليست كائنات فضائية بل "أمواج قاتلة"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
2025-08-25
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
0
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-06-02
كوريا الشمالية تؤكد أن التعاون العسكري مع روسيا يهدف إلى "ضمان السلام"
أخبار دولية
2025-06-02
كوريا الشمالية تؤكد أن التعاون العسكري مع روسيا يهدف إلى "ضمان السلام"
0
منوعات
09:00
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
منوعات
09:00
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
0
فنّ
2025-04-04
بعد شائعات انفصالها عن كانييه ويست... هذا ما حصل بين بيانكا سينسوري وكيم كارداشيان!
فنّ
2025-04-04
بعد شائعات انفصالها عن كانييه ويست... هذا ما حصل بين بيانكا سينسوري وكيم كارداشيان!
0
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
0
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
0
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
0
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
0
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
0
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
0
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
1
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
2
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
3
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
4
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
5
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
6
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
8
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
