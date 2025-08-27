للمرة الأولى... تمثال صغير يمثّل وجه رجل من عصر الفايكينغ في الدنمارك

أعلن المتحف الوطني الدنماركي الأربعاء أن تمثالا صغيرا من عاج فظ البحر هو أول تمثيل لوجه رجل من عصر الفايكينغ، بشارب إمبراطوري ولحية مضفرة مفروقة من وسطها.



وروى أمين المتحف بيتر بنتز لوكالة فرانس برس أنه شعر وكأن أحد الفايكينغ ينظر إليه عندما عثر على التمثال الصغير الذي يبلغ طوله ثلاثة سنتيمترات في مجموعات المتحف.



ويختلف التمثال الصغير عن التماثيل الموجودة لشخصيات الفايكينغ، وخصوصا تلك المعتمدة على قطع النقود المعدنية، إذ تفتقر إلى السمات الفردية.



وأضاف بنتز: "هذه أول محاولة لتمثيل شخصي لوجه من عصر الفايكينغ".



وعُثر على هذا التمثال الذي يعود للقرن العاشر ويمثّل شخصية ملك في لعبة لوحية، في تلة دفن صغيرة في مضيق أوسلو بالنروج عام 1796، ولا يزال منذ ذلك الحين ضمن محفوظات المتحف الوطني.



وقال بنتز: "إذا كنتم تعتقدون أن الفايكينغ متوحشون أو كائنات بدائية، فأعتقد أن هذا التمثال يُثبت عكس ذلك. إنه شديد الأناقة". (...)