عاش قبل 165 مليون سنة... اكتشاف بقايا متحجرة لديناصور غريب في المغرب

قبل حوالي 165 مليون سنة، عاش واحد من أكثر الديناصورات غرابة على الإطلاق في المغرب، حيث كانت تعلو جسده دروع وأشواك ضخمة على خلاف أي مخلوق آخر معروف.



وقال باحثون اليوم الأربعاء إنهم اكتشفوا بقايا متحجرة لديناصور من العصر الجوراسي في جبال الأطلس قرب بلدة بولمان المغربية وأطلقوا عليه اسم "سبايكوميلوس".



ويبلغ طول "سبايكوميلوس" حوالي أربعة أمتار ووزنه بين طن وطنين، وهو أقدم عضو معروف في مجموعة من الديناصورات المدرعة الشبيهة بالدبابات تُسمى "الأنكيلوصورات"، وهي آكلات نباتات قصيرة وبطيئة الحركة، تمشي على أربع أرجل.



وقال عالم الحفريات ريتشارد بتلر من جامعة برمنغهام في إنكلترا: "درع سبايكوميلوس غريب بشكل مذهل، ولا يشبه درع أي ديناصور آخر.. أو أي حيوان آخر حي أو ميت اكتشفناه على الإطلاق".



وأضاف بتلر: "لم يكن لديه فقط سلسلة من الأشواك الطويلة الحادة على كل ضلع من ضلوعه، وهي صفة لم تعرف في أي حيوان آخر، بل كان لديه أيضا أشواك تشبه المسامير تبرز في طوق حول رقبته".



وقال بتلر: "لا شك أن للدرع وظيفة دفاعية، لكن من الصعب تخيّل كيف كانت تستخدم هذه المسامير الضخمة التي يبلغ طولها مترا حول الرقبة للدفاع"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



