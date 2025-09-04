الأخبار
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد

علوم وتكنولوجيا
2025-09-04 | 04:20
مشاهدات عالية
&quot;قمر الدم&quot;... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
2min
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد

يحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية قمر الدم الأحد خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا، ولكن أيضا بشكل طفيف في أوروبا وإفريقيا.

وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

وستتاح الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.

في أوروبا، سيكون المشهد مرئيا لفترة وجيزة مع طلوع القمر في وقت مبكر من المساء.

ويتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست رايان ميليغان أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه "تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض".

ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأشار ميليغان إلى أن "هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُذكر أنه الخسوف الكلي الثاني للقمر ويشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 آب 2026.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
07:04

توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

LBCI
خبر عاجل
15:10

سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية

LBCI
خبر عاجل
15:39

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

LBCI
أمن وقضاء
04:50

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
05:49

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

