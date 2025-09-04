الأخبار
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
يحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية قمر الدم الأحد خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا، ولكن أيضا بشكل طفيف في أوروبا وإفريقيا.
وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.
وستتاح الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.
في أوروبا، سيكون المشهد مرئيا لفترة وجيزة مع طلوع القمر في وقت مبكر من المساء.
ويتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست رايان ميليغان أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه "تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض".
ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.
وأشار ميليغان إلى أن "هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويُذكر أنه الخسوف الكلي الثاني للقمر ويشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 آب 2026.
قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا
