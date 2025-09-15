الموقع الإلكتروني لستارلينك يعلن إنقطاع خدمات الشركة

ذكر الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمملوكة لإيلون ماسك أن هناك انقطاعًا في خدمات الشركة اليوم الاثنين.



وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني دون ذكر المزيد من التفاصيل: "تواجه ستارلينك في الوقت الراهن انقطاعًا في الخدمة. فريقنا يحقق في الأمر".