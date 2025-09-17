يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي



أعلنت يوتيوب الثلاثاء إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي لابتكار مقاطع فيديو أو تعديل أخرى، في خطوة تشكل نقطة تحوّل للمنصة ويُتوقَّع أن تُحدث تطورا ملحوظا فيها.



ويقول رئيس أكبر منصة فيديو في العالم نيل موهان إن "هذه المنتجات الجديدة المبنية على الذكاء الاصطناعي ستحدد السنوات العشرين المقبلة لنا".



وتعوّل المنصة التابعة لغوغل على النموذج الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي "فيو 3" الذي أُطلق في أيار/مايو ويُعدّ من بين الأقوى أداءً في مجال الفيديو.



ومن المقرر أن تُطرح مجانا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أداة "فيو3 فاست" وهي نسخة من النموذج صُممت خصيصا لمنصة "يوتيوب شورتس" التي تُعنى بمقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق.



وبالإضافة إلى ابتكار مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، يُتيح "يوتيوب شورتس" أيضا إمكان تحريك صورة بناء على حركات مُسجّلة في فيديو آخر.



وعلى سبيل المثال، يمكن المستخدم أن يبتكر فيلما قصيرا لنفسه وهو يؤدي رقصة بريك دانس باستخدام إحدى صوره ومقطع فيديو لراقص هيب هوب.



ومن الميزات الجديدة الأخرى، دمج غرض أو شخصية قائمة على الذكاء الاصطناعي في فيديو مُصوّر بالطرق التقليدية.



وتعتزم يوتيوب استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم كل جوانب إنشاء المحتوى فيها.