الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-01 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!
وجد علماء أن الحبيبات الجليدية الصغيرة التي تناثرت باستمرار عبر شقوق سطح قمر زحل، إنسيلادوس تدعم إمكانية وجود حياة على هذا القمر.
وكشف العلماء أن هذه الحبيبات مليئة بجزيئات عضوية معقدة، والتي قد تنتج بدورها عن سلسلة من التفاعلات الكيميائية، مما يزيد من احتمالية أن يكون قمر زحل صالحًا للسكن.
ويحتوي القمر على مصدر ثابت من الماء السائل، ومصدر للطاقة من الفتحات الحرارية المائية، ومجموعة مناسبة من العناصر الكيميائية والجزيئات العضوية المعقدة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور نذير خواجة من جامعة برلين الحرة: "حتى عدم العثور على حياة على قمر إنسيلادوس سيكون اكتشافًا هائلاً، لأنه يثير أسئلة خطيرة حول سبب عدم وجود الحياة في مثل هذه البيئة عندما تتوفر الظروف المناسبة".
ويُعد إنسيلادوس سادس أكبر أقمار زحل، بقطر يبلغ 310 أميال (500 كيلومتر)، أي ما يعادل تقريبًا عرض ولاية أريزونا، وتكون الأجواء باردة بشكل استثنائي على سطحه حيث تصل درجات الحرارة إلى -201 درجة مئوية.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
العلماء...
مؤشرات
جديدة
امكانية
أقمار
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-18
"نفق بين النجوم"... اكتشاف فضائي جديد يثير دهشة العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-08-18
"نفق بين النجوم"... اكتشاف فضائي جديد يثير دهشة العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-12
مؤشرات جديدة تدعم وجود حياة سابقة على كوكب المريخ... هذا ما كشفته ناسا!
علوم وتكنولوجيا
2025-09-12
مؤشرات جديدة تدعم وجود حياة سابقة على كوكب المريخ... هذا ما كشفته ناسا!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-24
اكتشاف جديد بانتظار العلماء: مجموعة من الأقمار الصغيرة تدور حول كوكب الأرض
علوم وتكنولوجيا
2025-07-24
اكتشاف جديد بانتظار العلماء: مجموعة من الأقمار الصغيرة تدور حول كوكب الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
بعد تجربتها في أميركا… "ميتا" توسّع ميزة "حسابات المراهقين" في مختلف أنحاء العالم
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
بعد تجربتها في أميركا… "ميتا" توسّع ميزة "حسابات المراهقين" في مختلف أنحاء العالم
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
لاختبار مركباتها الذاتية القيادة... شركة سيارات شهيرة تفتتح قرية متطورة في اليابان (صور)
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
لاختبار مركباتها الذاتية القيادة... شركة سيارات شهيرة تفتتح قرية متطورة في اليابان (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:33
الشرطة تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا
أخبار دولية
01:33
الشرطة تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا
0
آخر الأخبار
2025-09-10
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
آخر الأخبار
2025-09-10
الإخبارية السورية: إصابة مدنيين إثنين في قصف صاروخي شنته قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
من طهران إلى غزة: إسرائيل في مواجهة جبهات مشتعلة وحرب على صورة الدولة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
من طهران إلى غزة: إسرائيل في مواجهة جبهات مشتعلة وحرب على صورة الدولة
0
أخبار لبنان
2025-07-24
إطلاق الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات
أخبار لبنان
2025-07-24
إطلاق الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
0
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
0
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
0
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
2
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
3
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
4
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
5
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
6
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
7
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
8
موضة وجمال
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
موضة وجمال
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More