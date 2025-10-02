الأخبار
إيلون ماسك يقترب من بلوغ عتبة أول تريليونير في العالم

2025-10-02 | 03:24
إيلون ماسك يقترب من بلوغ عتبة أول تريليونير في العالم

يقترب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، من بلوغ عتبة التريليونير الأول في العالم، حسبما أفادت مجلة فوربس الأربعاء الماضي.

وأصبح الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس أول شخص تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار، لبعض الوقت، مع انتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية بعدما دخل المجال السياسي لفترة وجيزة، وسط مكاسب أخرى.

والأربعاء بلغت ثروة الرجل البالغ 54 عاما 500.1 مليار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار، وفقا لمرصد المجلة "ريل تايم بيليونير".

ويليه في الترتيب لاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة أوراك، بثروة صافية تبلغ 350.7 مليار دولار، ثم مارك زاكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس.

وبعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا وتركه جامعة ستانفورد، جمع ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.

ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا شركة سبيس إكس للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.

المصدر: فرانس برس

