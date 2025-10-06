الأخبار
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2025-10-06 | 09:08
مشاهدات عالية
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل

في دراسة جديدة وصادمة، زعم باحثون أنهم اكتشفوا أدلة على تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري، عبر إدخال سلاسل جينية كبيرة قد تؤثر على ملايين البشر، وفق ما أفاد به مؤسس مؤسسة أبحاث صدى الحمض النووي الدكتور ماكس ريمبل.

وحلّلت الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة علمية محكمة، الحمض النووي لأشخاص عاديين وآخرين قالوا إنهم اختُطفوا من قبل كائنات فضائية. وخلال تحليل بيانات 581 عائلة ضمن مشروع الجينوم البشري، تبيّن وجود تسلسلات جينية لا تتطابق مع الأب أو الأم في 11 عائلة، بعضها تعود لأطفال وُلدوا قبل العام 1990، ما يستبعد تدخل تقنيات التعديل الجيني الحديثة مثل CRISPR.

وقال ريمبل إن "النتائج، رغم كونها أولية، قد تؤشر إلى أن البشر يخضعون لتحوّل جيني، وإن ثبتت صحة الدراسة، "يمكن تحديد من يحمل الحمض النووي الفضائي من البشر، ما قد يكشف عن وجود هجناء"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتلتقي الدراسة مع نظريات المؤامرة القديمة حول "النازكا" وهجناء البشر والكائنات الفضائية، لكنها تفتقر حتى الآن لأدلة حاسمة. 

وأوضح ريمبل أن بيانات الحمض النووي المتوفرة حاليًا ليست دقيقة بما يكفي لتأكيد هذه الادعاءات، داعيا لاستخدام تقنيات تسلسل متقدمة.

ونقلًا عن نايجل واتسون، مؤلف "صور من لقاءات مع كائنات فضائية"، فإن العينة الصغيرة واعتماد الدراسة على أشخاص يدّعون أنهم تعرضوا للاختطاف تثير الشكوك، ويجب توخي الحذر قبل التوصل لأي استنتاجات.

وفي حال ثبوت وجود "تلاعب فضائي" في الحمض النووي البشري، فإن ذلك يثير تساؤلات أخلاقية ضخمة حول حقوق الأفراد الذين قد يحملون هذا الحمض النووي، لا سيما مع الإشارة إلى وجود صلة محتملة بين هذه التعديلات الوراثية وخصائص عصبية مثل التوحّد أو ADHD.

وختم ريمبل بدعوة لتوسيع نطاق الأبحاث، والتوعية بما يسميه "التهجين الفضائي"، قائلًا: "علينا أن ندرس مدى صحّة هذا التهجين الفضائي لكوكب الأرض، وأيّ الأجناس الفضائية يمكن أن نعطيها الأولوية".

علوم وتكنولوجيا

يكتشف

تلاعب

كائنات

فضائية

الحمض

النووي

البشري

التفاصيل

