تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم... فوز 3 باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء 2025

أعلنت لجنة نوبل اليوم الثلاثاء فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأميركي جون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم.وأوضحت اللجنة أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة "لاكتشافهم ظاهرة النفاذ الكمومي على المستوى العياني وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية". وتسمى الظاهرة كذلك "النفق الكمومي".وأجرى الفائزون سلسلة تجارب ليثبتوا من خلالها أن "الخصائص الغريبة للعالم الكمي" يمكن تحقيقها في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد.وبحسب لجنة نوبل، مهدت أبحاث العلماء "الطريق لتطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم، بما في ذلك التشفير الكمي والحواسيب الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية".وتتكون جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1,17 مليون دولار).المصدر: فرانس برس