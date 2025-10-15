الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أكبر زيادة على الإطلاق"... وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024

علوم وتكنولوجيا
2025-10-15 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أكبر زيادة على الإطلاق&quot;... وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أكبر زيادة على الإطلاق"... وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024

سجّلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الجو أكبر زيادة على الإطلاق العام الماضي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، داعية إلى تحرّك عاجل لخفض الانبعاثات.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن ثاني أكسيد الكربون في الجو سجّل "أكبر زيادة منذ بدء عمليات القياس الحديثة عام 1957" مع بلوغ مستويات جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز) مستويات مرتفعة بشكل قياسي.

وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أن الانبعاثات المتواصلة من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب النشاط البشري وازدياد حرائق الغابات هي المسؤولة عن هذا الارتفاع، إضافة إلى انخفاض قدرة "مصارف" ثاني أكسيد الكربون، مثل الأنظمة البيئية في البرّ والمحيطات على امتصاصه، ما يهدد بدخول الأرض في "حلقة مناخية مفرغة".

وكانت سنة 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق، متجاوزة السنة السابقة، وفلقاً للمنظمة.

وقالت مساعدة الأمين العام للمنظمة كو باريت في بيان "الحرارة الناجمة عن غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى تفاقم الظروف المناخية والظواهر الجوية المتطرفة".

وأضافت "من الضروري إذاً تقليص هذه الانبعاثات، ليس من أجل المناخ فقط، بل من أجل أمننا الاقتصادي".

المصدر: فرانس برس
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

زيادة

الإطلاق"...

أكسيد

الكربون

مستوى

قياسي

LBCI التالي
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة ثانية أطلقت من اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"

LBCI
منوعات
2025-09-23

بعد عام من اكتشافها... ثاني أكبر ماسة في العالم قد تُعرَض قريبا في متحف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:00

بهدف تخفيف القيود على المستخدمين البالغين... هذا ما تخطط أوبن إيه آي لفعله!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:27

"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-13

بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-07

"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ

LBCI
أخبار دولية
09:18

باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة

LBCI
موضة وجمال
2025-09-15

تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:33

وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة

LBCI
أخبار لبنان
08:00

المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
أخبار دولية
06:24

الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن

LBCI
أمن وقضاء
03:21

إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:56

نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا

LBCI
أخبار لبنان
00:14

وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ

LBCI
أخبار دولية
15:20

ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
صحف اليوم
01:10

مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
16:49

مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
15:35

مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
حال الطقس
02:46

الطقس مستقر وهذه تفاصيله...

LBCI
أمن وقضاء
03:21

إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More