"أكبر زيادة على الإطلاق"... وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024
علوم وتكنولوجيا
2025-10-15 | 09:48
"أكبر زيادة على الإطلاق"... وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024
سجّلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الجو أكبر زيادة على الإطلاق العام الماضي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، داعية إلى تحرّك عاجل لخفض الانبعاثات.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن ثاني أكسيد الكربون في الجو سجّل "أكبر زيادة منذ بدء عمليات القياس الحديثة عام 1957" مع بلوغ مستويات جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز) مستويات مرتفعة بشكل قياسي.
وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أن الانبعاثات المتواصلة من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب النشاط البشري وازدياد حرائق الغابات هي المسؤولة عن هذا الارتفاع، إضافة إلى انخفاض قدرة "مصارف" ثاني أكسيد الكربون، مثل الأنظمة البيئية في البرّ والمحيطات على امتصاصه، ما يهدد بدخول الأرض في "حلقة مناخية مفرغة".
وكانت سنة 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق، متجاوزة السنة السابقة، وفلقاً للمنظمة.
وقالت مساعدة الأمين العام للمنظمة كو باريت في بيان "الحرارة الناجمة عن غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى تفاقم الظروف المناخية والظواهر الجوية المتطرفة".
وأضافت "من الضروري إذاً تقليص هذه الانبعاثات، ليس من أجل المناخ فقط، بل من أجل أمننا الاقتصادي".
المصدر: فرانس برس
التالي
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!
السابق
