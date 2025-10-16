الأخبار
مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
كشف علماء من أستراليا عن السن المفاجئ الذي يبلغ فيه الدماغ ذروة أدائه العقلي، مؤكدين أن أفضل سنوات الإنسان قد لا تكون خلفه كما يعتقد الكثيرون، بل أمامه.
فبحسب دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أستراليا الغربية، فإن القدرات الذهنية الشاملة للدماغ تبلغ ذروتها بين سني 55 و60 عامًا، وهي المرحلة التي يكون فيها الإنسان في أفضل حالاته من حيث التفكير المعقد، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، والقيادة في المناصب العليا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوضح البروفيسور جيل غينياك، المشرف على الدراسة، أن "الناس غالبًا ما يخشون التقدم في العمر، لكن نتائجنا تُظهر أن منتصف العمر هو في الواقع ذروة الأداء النفسي، وليس بداية التراجع".
واستند الباحثون إلى مراجعة تحليلية شاملة لعدد كبير من الدراسات السابقة التي تناولت 16 سمة معرفية وشخصية، من بينها الذاكرة، وسرعة المعالجة، والذكاء العاطفي، والاستقرار النفسي، وحب الاستطلاع، والتفكير الأخلاقي. وبعد دمج نتائجها، تبيّن أن الأداء العقلي العام يرتفع تدريجيًا حتى يبلغ ذروته بين 55 و60 عامًا، ثم يبدأ بالانخفاض بعد 65، ليصبح أكثر وضوحًا بعد 75.
ولاحظ العلماء أن بعض السمات تستمر في التحسّن حتى في سن متقدمة، مثل الضمير الحي الذي يبلغ ذروته قرب 65 عامًا، والاستقرار العاطفي الذي يستمر في التحسن حتى السبعينات، كما أن القدرة على مقاومة الانحيازات المعرفية — أي تجنّب اتخاذ قرارات غير منطقية — قد تستمر بالتحسّن حتى الثمانينات.
ويرى الخبراء أن هذه النتائج تفسّر سبب تولي العديد من الأشخاص في الخمسينات والستينات من العمر مناصب قيادية عليا، إذ تُظهر الدراسة أن هذه المرحلة تمثل القمة الحقيقية للجاهزية الذهنية والنضج الإدراكي.
ويشير الباحثون إلى أن الذكاء البشري ينقسم إلى نوعين:
الذكاء السائل (Fluid Intelligence)، أي القدرة على معالجة المعلومات بسرعة وحل المشكلات، ويبلغ ذروته في العشرينات.
الذكاء المتبلور (Crystallized Intelligence)، وهو الذي يعتمد على الخبرة والمعرفة المكتسبة، ويستمر في التطور مع التقدم في العمر.
ويختم البروفيسور غينياك قائلاً: "عندما ننظر إلى القدرات الإدراكية من منظور أوسع، نكتشف أن منتصف العمر ليس مرحلة تراجع، بل هو قمة النضج العقلي والقيادي للإنسان."
Learn More