ميتا تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الإصطناعي

ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك ستلغي 600 وظيفة في قسمها المخصص للذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف لتبسيط العمليات بعد حملة توظيف مكثفة.



ولن تؤثر عمليات إلغاء الوظائف على "تي بي دي لاب"، وهي عملية أسسها الرئيس التنفيذي لميتا مارك زاكربرغ، بحسب تقارير "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وغيرهما.



وازداد عدد موظفي "تي بي دي لاب" سريعًا عندما سعت الشركة لاستقطاب كبار الباحثين من منافسين على غرار "أوبن أيه آي" و"آبل" عبر عروض عمل برواتب مرتفعة.



وبدلًا من ذلك، سيستهدف خفض الوظائف المجموعات التي تركز على منتجات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية والتي تهدف لزيادة الفعالية من دون التضحية بالعمل على أكثر مشاريع الشركة طموحًا، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال" جاء فيه أن العديد من العمال المتأثرين بالخطوة سينقلون إلى أقسام أخرى ضمن الشركة.



وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إلغاء الوظائف يأتي بعد عمليات التوظيف المكثفة التي قامت بها الشركة لتأسيس برنامج الذكاء الاصطناعي.



ونقلت الصحيفتان عن مذكرة لرئيس قسم الذكاء الاصطناعي ألكسندر وانغ قوله إن "إلغاء الوظائف يعني محادثات أقل يحتاج اليها التوصل إلى قرار".



ولم ترد ميتا على طلب فرانس برس الحصول على تعليق على الخطوة.