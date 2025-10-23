عمرها 70 مليون سنة... علماء يعثرون على بيضة ديناصور نادرة في الأرجنتين (فيديو)

اكتشف الخبراء بيضة ديناصور مؤخرًا في الأرجنتين، يعود تاريخها إلى 70 مليون سنة، وفق ما نقل موقع

وفي التفاصيل، اكتُشفت هذه البيضة القديمة في ريو نيغرو في باتاغونيا، وأذهلت الخبراء حول العالم.



وتبدو مشابهة بشكل ملحوظ لبيضة نعامة، إلا أنه من المرجح أن يكون قد وضعها أحد أفراد جنس بونابارتينيكوس، وهو حيوان ثيرابود صغير آكل للحوم جاب المنطقة خلال أواخر العصر الطباشيري.



وعلى الرغم من العثور على بيض ديناصورات في المنطقة سابقًا، إلا أن العثور على بيضة محفوظة جيدًا بهذه الدرجة يُعتبر أمرًا نادرًا.



وشرح غونزالو مونوز، من متحف برناردو ريفادافيا الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، أنه ليس من النادر العثور على أحافير ديناصورات، لكن بيض الديناصورات آكلة اللحوم نادرٌ للغاية لأسباب عدة.



وقال: "أولًا، عدد آكلات اللحوم أقل من عدد آكلات الأعشاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيضها أشبه ببيض الطيور، لأن سلالة الديناصورات آكلة اللحوم هي التي ستُنتج الطيور. لذلك، سيكون البيض بقشرة أرق بكثير وأكثر عرضة للتلف. إن العثور على هذا النوع من البيض أكثر صعوبة".



وستُرسل البيضة، إلى جانب نتائج أخرى من الموقع، إلى المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية لدراستها.



وقال مونوز إنه يأمل أن تحتوي البيضة على جنين، ولكن ستكون هناك حاجة إلى فحوصات معمقة لتحديد ما إذا كان هناك أي شيء بداخلها.



وبحال العثور على آثار ديناصور في طور النمو، فسيُمثل ذلك أحد أهم الاكتشافات الحفرية في تاريخ أميركا الجنوبية، وسيُقدم تفاصيل جديدة حول كيفية تطور الديناصورات وفقسها.